Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Il suo sfogo contro l'arbitraggio che ha tolto il 2-0 del Napoli: "Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol e non c'è nessun contatto, nessun fallo. Non capisco come Chiffi faccia a fischiare e non c'è stato nessun controllo del VAR. Annullano un gol imbarazzante. Io non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? Perché non lo riguarda? E' inspiegabile. A Torino c'era rigore, a Verona abbiamo avuto problemi ma questo è imbarazzante. Ci stiamo giocando la Champions e questo annulla un gol senza niente. Urge una riflessione, vogliamo quello che è giusto. Questo non è calcio. E' vergognoso.

Perché lo richiamano solo al rigore Chiffi? Il fischio di Chiffi ok, ma perché il VAR non lo chiama? Non c'è niente. Han dato buona una situazione che non esiste. Si butta lui giù. Noi andiamo avanti, poi magari perdiamo uguale ma è incredibile. Si arriva a fare una partita così e viene annullato un gol assurdo. Siamo stanchi".

Anche in telecronaca è stato detto.

"Io pensavo la palla fosse uscita, dagli spalti non si vede. Hien si appende e si lascia andare. Mi sembra assurdo. Situazione complicata dove i ragazzi danno tutti e poi succede questo".

Che riflessioni bisogna fare?

"Se il contatto non c'è, non c'è. Poi facciamo la figura dei coglioni e non ci piace".