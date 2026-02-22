Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve Stabia-Modena 1-2: Zanimacchia e Zampano goleador, Chichizola decisivo. Si salva Mosti

Juve Stabia-Modena 1-2: Zanimacchia e Zampano goleador, Chichizola decisivo. Si salva MostiTUTTO mercato WEB
© foto di CeC-comunication
Oggi alle 17:23Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: JUVE STABIA-MODENA 1-2

JUVE STABIA

Boer 5.5 - Può poco sulle due reti, ma nelle altre occasioni non mette tranquillità ai suoi compagni.

Giorgini 5.5 - È furbo nel prendere un rigore piuttosto dubbio e dare ai suoi l’opportunità di pareggiare. Per il resto la sua gara è complicata dalla velocità di Ambrosino che lo mette in difficoltà.

Dalle Mura 5.5 - Anche lui soffre la partenza sprint del Modena, poi gestisce nel finale, con i suoi in superiorità numerica.

Bellich 5.5 - Sbaglia in marcatura sul gol di Zampano, che incorna e mette dentro il 2-0.

Carissoni 5.5 - Poco efficace nella spinta, non riesce ad accendersi come potrebbe. Dal 94’ Diakitè sv.

Mosti 6.5 - Segna un bel gol che riapre la sfida, forse il migliore dei suoi. Dal 94’ Mannini sv.

Leone 5.5 - Dirige il traffico, ma non è incisivo da regista.

Maistro 6 - Pericolosissimo con i suoi corner, sempre precisi e insidiosi. Uno dei migliori del pomeriggio. Dal 64’ Dos Santos 6 - Suo il cross che porta al rigore del possibile 2-2, entra con un buon piglio.

Cacciamani 6 - Corre tanto e punta Zampano costantemente, nel secondo tempo spinge molto. Dal 74’ Ricciardi sv.

Okoro 5.5 - Lavora bene con i compagni, ma non riesce ad incidere con decisione, spesso impreciso negli appoggi. Dal 46’ Burnete 6 - Entra bene e serve l’assist per il 2-1 dei suoi.

Gabrielloni 5 - Sbaglia tantissimo di testa e si divora il rigore del pari a pochi minuti dal novantesimo.

Ignazio Abate 5.5 - La sua Juve Stabia attacca e gioca bene, ma viene presa d'infilata per due volte e capitola. Inutile il forcing finale.

MODENA

Chichizola 7 - Decisivo per la vittoria finale, para il rigore di Gabrielloni e porta i tre punti ai suoi.

Tonoli 4.5 - Prende il rosso e concede il rigore del possibile 2-2. Un fischio generoso, ma l’ingenuità resta.

Dellavalle 6 - Tanta fisicità, nel finale aiuta moltissimo i suoi sulle palle alte.

Nieling 6 - Buona la sua partita, ma soffre troppo Gabrielloni e la sua pericolosità sulle palle alte.

Zampano 6.5 - Segna il gol dell’ex con un ottimo inserimento di testa, per il resto gioca la solita partita affidabile. Dal 64’ Beyuku 6 - Tanta corsa e dinamismo dal suo ingresso in campo.

Santoro 6.5 - Corre tantissimo come sempre, serve un assist al bacio per il momentaneo 2-0 di Zampano.

Nador 6 - Non è un palleggiatore, ma davanti alla difesa offre una prestazione di assoluta concretezza e affidabilità.

Massolin 6 - Solita prova di classe la sua, pulisce molti palloni ed è sempre coinvolto. Dal 75’ Imputato sv.

Zanimacchia 6.5 - Segna un grande gol in apertura e ne sfiora un altro nel primo tempo. Prestazione ottima la sua, non la prima in stagione.

Ambrosino 6 - Lega bene con il centrocampo, corre e lotta per tutto il campo, prova di sostanza la sua. Dal 64’ Gliozzi 6 - Lavora pochi palloni, ma è bravo a muoversi alle spalle della difesa per far respirare i suoi.

De Luca 6 - Buon lavoro da centravanti boa lì davanti, lotta con i difensori, spesso vincendo i duelli. Dal 64’ Defrel 6 - Lotta con gli avversari come può, la sua partita dura poco perché costretto ad uscire per far spazio ad un difensore, con i suoi in dieci. Dall’83’ Adorni sv.

Andrea Sottil 6.5 - Il Modena di oggi è cinico e sfrutta bene le occasioni in ripartenza. Nel finale, salvo il rigore, non soffre più di tanto.

Articoli correlati
Crolla il fortino 'Menti': per la Juve Stabia arriva la prima sconfitta casalinga.... Crolla il fortino 'Menti': per la Juve Stabia arriva la prima sconfitta casalinga. 1-2 col Modena
Reggiana-Avellino, le formazioni ufficiali: per il suo esordio, Ballardini punta... Reggiana-Avellino, le formazioni ufficiali: per il suo esordio, Ballardini punta sul 3-5-2
Juve Stabia, Confente out per una botta al costato. In porta al suo posto c'è Boer... Juve Stabia, Confente out per una botta al costato. In porta al suo posto c'è Boer
Altre notizie Serie B
Crolla il fortino 'Menti': per la Juve Stabia arriva la prima sconfitta casalinga.... Crolla il fortino 'Menti': per la Juve Stabia arriva la prima sconfitta casalinga. 1-2 col Modena
Juve Stabia-Modena 1-2: Zanimacchia e Zampano goleador, Chichizola decisivo. Si salva... Juve Stabia-Modena 1-2: Zanimacchia e Zampano goleador, Chichizola decisivo. Si salva Mosti
Serie B, 26ª giornata: la Juve Stabia accorcia ma passa il Modena 1-2. La classifica... Serie B, 26ª giornata: la Juve Stabia accorcia ma passa il Modena 1-2. La classifica aggiornata
Reggiana-Avellino, le formazioni ufficiali: per il suo esordio, Ballardini punta... Reggiana-Avellino, le formazioni ufficiali: per il suo esordio, Ballardini punta sul 3-5-2
Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, Modena sul doppio vantaggio. È 2-0 alla Juve... Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, Modena sul doppio vantaggio. È 2-0 alla Juve Stabia
Pohjanpalo, che ritmo! A Palermo con gli stessi numeri di quando centrò la A col... Pohjanpalo, che ritmo! A Palermo con gli stessi numeri di quando centrò la A col Venezia
Juve Stabia, Confente out per una botta al costato. In porta al suo posto c'è Boer... Juve Stabia, Confente out per una botta al costato. In porta al suo posto c'è Boer
Juve Stabia-Modena, le formazioni ufficiali: si ferma Gerli. Sottil opta per Nador... Juve Stabia-Modena, le formazioni ufficiali: si ferma Gerli. Sottil opta per Nador dal 1'
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
5 Atalanta-Napoli, le probabili formazioni: sono due le opzioni in caso di forfait di McTominay
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Arbitri, è ancora caos. Altro errore in una partita decisiva: Napoli penalizzato, adesso basta
Immagine top news n.1 Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Immagine top news n.2 Atalanta-Napoli 2-1, le pagelle: Alisson Santos a fasi alterne, quanto segna Pasalic?
Immagine top news n.3 Un'Atalanta furente rimonta il Napoli 2-1. Altre polemiche per il gol tolto a Gutierrez
Immagine top news n.4 Torino, Baroni sempre più in bilico: D'Aversa pronto a sostituirlo. I dettagli
Immagine top news n.5 Torino, ora la panchina di Baroni scricchiola davvero: i risultati non mentono. È sempre più crisi
Immagine top news n.6 Juventus, contusione al polpaccio per Yildiz: da valutare. Bremer ancora a parte
Immagine top news n.7 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Palladino: "Per me c'è fallo su Hien, è stata una battaglia e siamo felici"
Immagine news Serie A n.2 Parma, Delprato: "Milan forte, in forma e al completo. Ma c'è più fiducia dopo le ultime vittorie"
Immagine news Serie A n.3 Arbitri, è ancora caos. Altro errore in una partita decisiva: Napoli penalizzato, adesso basta
Immagine news Serie A n.4 L'Atalanta è la quarta incomoda per la Champions: l'effetto Palladino si sente
Immagine news Serie A n.5 Milan, Saelemaekers: "Le sfide alle piccole erano il nostro punto debole, siamo migliorati"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Hien: "Per me è fallo di Hojlund. Mi ha tenuto le braccia e se non cado prendo la palla"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Crolla il fortino 'Menti': per la Juve Stabia arriva la prima sconfitta casalinga. 1-2 col Modena
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia-Modena 1-2: Zanimacchia e Zampano goleador, Chichizola decisivo. Si salva Mosti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 26ª giornata: la Juve Stabia accorcia ma passa il Modena 1-2. La classifica aggiornata
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Avellino, le formazioni ufficiali: per il suo esordio, Ballardini punta sul 3-5-2
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, Modena sul doppio vantaggio. È 2-0 alla Juve Stabia
Immagine news Serie B n.6 Pohjanpalo, che ritmo! A Palermo con gli stessi numeri di quando centrò la A col Venezia
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Spettatore d'eccezione al 'Rigamonti'. Guardiola sugli spalti per Union Brescia-Pro Patria
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal preparatore"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro il Monopoli
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le classifiche
Immagine news Serie C n.5 Triestina, Marino: "Diamo dignità alla Serie C, ma c'è la stesso rispetto dalle gestioni arbitrali"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 28ª giornata: all'intervallo Ascoli in vantaggio. Benevento sotto di un gol ad Altamura
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
Immagine news Calcio femminile n.4 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
Immagine news Calcio femminile n.5 Che musica per l'Italdonne! Per i match con Svezia e Danimarca, esibizioni di Baby K e Toscano
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 15ª giornata: si chiude sul 2-2 il big match Lazio-Milan. La classifica aggiornata
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV