Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Salernitana, Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose vanno peggio"

Salernitana, Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose vanno peggio"TUTTO mercato WEB
© foto di Chiara Biondini
Luca Esposito
Oggi alle 17:50Serie C
Luca Esposito

“Fino a quando non ho lucidità non riesco a prendere una decisione, ho bisogno di tempo. Tra un paio d’ore sentirò il presidente, devo scaricare la tensione perché sono veramente arrabbiato. La partita di oggi rispecchia le ultime 3-4 gare, compresa quella vinta col Casarano che fa poco tempo se le altre le facciamo così. Sono valutazioni che facevo già da prima. A Cava ho sbagliato, ma la mia scossa non è servita e mi prendo contestazioni e responsabilità. Tutto mi potete dire tranne che io non sia sveglio, anche il mister ora si prenderà le sue colpe. Ricordo però che in campo vanno i calciatori e non posso vedere una squadra senza amor proprio. E’ come un pugile che sta per andare a tappeto e prende pugni senza reagire, non è nella mia indole e forse non sono riuscito a trasferire questi valori. Chissà, forse devo essere meno buono. I contrasti li vincono gli avversari, contro di noi sembrano tutti squadroni e noi arriviamo secondi sulla palla. Resto convinto che dobbiamo capire che tutti siamo facendo male. Se pensate che il gruppo non voglia l’allenatore vuol dire che il calcio non smetterà mai di deludermi. All’università qualche professore non lo sopportavo, ma non è che mi facevo bocciare. Se il tecnico ti manda in campo devi impegnarti, non è nella mia cultura. La rosa è fatta da uomini, ma ora ci vogliono gli attributi e la cazzimma che stanno mancando. E’ nelle difficoltà che si vedono le persone, da Siracusa ci sono alti e bassi che non vanno bene. Alibi ne avremmo anche, ma pure se avessimo vinto con Cavese e Giugliano cosa cambiava? Saremmo stati scontenti lo stesso”. Questa l’analisi del direttore sportivo Daniele Faggiano.

Il ds prosegue: “Posso anche perdere con Monopoli e Cavese, ma devo vedere la grinta. Nella mia carriera li ho fatti i playoff, quando il cavallo è di rincorsa vince. La scorciatoia degli spareggi è difficilissima, bisogna arrivarci con la testa giusta. Se ci prepariamo in questo modo serve a poco. Noi veniamo pagati per fare uno sport, faccio un lavoro che mi piace e ci toccherebbe dare qualcosa in più. Perdere o pareggiare non mi va mai giù, non so perché non riesco a trasmettere questi concetti. Sono onesto: non siamo mai sembrati una squadra schiacciasassi, nemmeno da primi in classifica. Ora ci siamo rinforzati e stiamo facendo peggio. La differenza tra andata e ritorno è netta, 10 punti sono tanti e sono preoccupati e prendiamo i pugni senza reagire. Ho parlato un minuto con Iervolino e ci siamo presi tempo”. Questa la chiosa del ds: “Sono in difficoltà sulla domanda relativa al budget dell’eventuale allenatore post Raffaele. Non abbiamo ancora preso nessuna decisione, a casa mia si piange il morto quando è morto. Non sarebbe rispettoso dire altro. Io ci ho creduto, ci credo, l’obiettivo era andare in serie B perché ne va della mia carriera. Essere insultato dispiace e fa rosicare, sono un uomo come voi che ha una famiglia e mi fa male. Ma allo stesso tempo mi carico. Io devo difendere i soldi del presidente e, dopo questi anni, non è semplice. Mi dà noia ascoltare i cori contro di lui. Malumori nello spogliatoio? Non ne voglio, se fai parte della Salernitana devi accettare di non giocare sempre. Su questo sono preoccupato, vedo passi indietro e il mister è altrettanto dispiaciuto. Io non voglio la politica dell’alibi. A inizio stagione eravamo squadra, poi sentivo dire che “l’organico è tutto nuovo”. A me non piace, io voglio ammazzare l’avversario senza sentire tante parole. Quando vinci sempre in modo risicato ti vengono a prendere e festeggiano come se avessero vinto la Champions League anche se pareggiano contro di noi. E chiedo di dare una mano a Donnarumma: bravo ragazzo, buon portiere. Io sono scontento di tante cose, al pari di Raffaele. Ma c’è anche un po’ di sfortuna, ce la cerchiamo noi. A Cava gol da annullare, a Cerignola palo e traversa con gol buono annullato, a Siracusa ci ha tolto un gol prima che la palla stesse uscendo e oggi lo hanno mandato ad arbitrare”.

Articoli correlati
Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi Salernitana, ds e mister ai ferri corti. La società non cambia, tifosi furiosi
Salernitana nel caos, Raffaele sempre in bilico: pronto Stendardo. Ma anche Faggiano... Salernitana nel caos, Raffaele sempre in bilico: pronto Stendardo. Ma anche Faggiano trema
Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare... Salernitana, il 3-0 non basta: gli ultras chiedono a Iervolino e Faggiano di andare via
Altre notizie Serie C
Juventus NG, Brambilla: "Espulsione decisiva, ma ai ragazzi non rimprovero nulla"... Juventus NG, Brambilla: "Espulsione decisiva, ma ai ragazzi non rimprovero nulla"
Salernitana, Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose... Salernitana, Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose vanno peggio"
Spettatore d'eccezione al 'Rigamonti'. Guardiola sugli spalti per Union Brescia-Pro... Spettatore d'eccezione al 'Rigamonti'. Guardiola sugli spalti per Union Brescia-Pro Patria
Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal... Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal preparatore"
Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro... Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro il Monopoli
Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le... Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le classifiche
Triestina, Marino: "Diamo dignità alla Serie C, ma c'è la stesso rispetto dalle gestioni... Triestina, Marino: "Diamo dignità alla Serie C, ma c'è la stesso rispetto dalle gestioni arbitrali"
Serie C, 28ª giornata: all'intervallo Ascoli in vantaggio. Benevento sotto di un... Serie C, 28ª giornata: all'intervallo Ascoli in vantaggio. Benevento sotto di un gol ad Altamura
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
2 Milan-Parma, le probabili formazioni: tornano Gabbia e Tomori dal 1', attacco Leao-Pulisic
3 Bologna-Udinese, le probabili formazioni: Italiano non rinuncia a Castro, Orsolini torna titolare
4 La Juventus cerca un portiere. Ranieri ammette: "Basta panchine". Le top news delle 13
5 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Arbitri, è ancora caos. Altro errore in una partita decisiva: Napoli penalizzato, adesso basta
Immagine top news n.1 Napoli, Manna: "Che vergogna, Hien si appende e si butta giù. Poi facciamo noi la figura dei coglioni"
Immagine top news n.2 Atalanta-Napoli 2-1, le pagelle: Alisson Santos a fasi alterne, quanto segna Pasalic?
Immagine top news n.3 Un'Atalanta furente rimonta il Napoli 2-1. Altre polemiche per il gol tolto a Gutierrez
Immagine top news n.4 Torino, Baroni sempre più in bilico: D'Aversa pronto a sostituirlo. I dettagli
Immagine top news n.5 Torino, ora la panchina di Baroni scricchiola davvero: i risultati non mentono. È sempre più crisi
Immagine top news n.6 Juventus, contusione al polpaccio per Yildiz: da valutare. Bremer ancora a parte
Immagine top news n.7 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 26^ giornata di campionato
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
Immagine news podcast n.2 Il clamoroso impatto di Lookman. Un rimpianto per la Serie A, non per l'Atalanta
Immagine news podcast n.3 Alisson è molto più di una scommessa. E lo sa anche Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Spalletti, otto giorni per la riconferma alla Juve? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 De Paola: "Spalletti sta 'educando' la Juve. Kalulu, si ripari con la grazia"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Juve, guai a sparare addosso a Spalletti. E su Yildiz dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Palladino si gode Samardzic: "Giocatore a cui tengo tanto. E' straordinario"
Immagine news Serie A n.2 Non solo il gol annullato, Beukema sprona il Napoli: "Subite due reti che potevamo evitare"
Immagine news Serie A n.3 Milan-Parma, che spavento Loftus-Cheek: forte trauma, si è rotto qualche dente
Immagine news Serie A n.4 Pisa-Fiorentina, i convocati di Hiljemar: ci sono Albiol e Semper, assente Stengs
Immagine news Serie A n.5 La Roma e un'occasione più unica che rara: vincere per staccare la quinta (per la prima volta)
Immagine news Serie A n.6 Il Milan perde Loftus-Cheek e sbatte sul muro del Parma: all'intervallo è 0-0
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, Abate: "Modena concede poco, noi pericolosi. Siamo in emergenza totale"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 26ª giornata: Reggiana e Avellino non si fanno male, finisce 1-1. La classifica aggiornata
Immagine news Serie B n.3 Modena, Sottil: "Partita tosta, bene nel primo tempo. Stiamo crescendo"
Immagine news Serie B n.4 Serie B, 26ª giornata: all'intervallo, è di 1-1 il parziale tra Reggiana e Avellino
Immagine news Serie B n.5 Crolla il fortino 'Menti': per la Juve Stabia arriva la prima sconfitta casalinga. 1-2 col Modena
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia-Modena 1-2: Zanimacchia e Zampano goleador, Chichizola decisivo. Si salva Mosti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Juventus NG, Brambilla: "Espulsione decisiva, ma ai ragazzi non rimprovero nulla"
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, Faggiano: "Valutazioni sull'allenatore. Ci siamo rinforzati, ma le cose vanno peggio"
Immagine news Serie C n.3 Spettatore d'eccezione al 'Rigamonti'. Guardiola sugli spalti per Union Brescia-Pro Patria
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, Colombo: "Vincere a Salerno ha un sapore particolare, gol studiato dal preparatore"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, torna a tremare la panchina? Per Raffaele persa la sconfitta contro il Monopoli
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 28ª giornata: Benevento e Catania ok, Salernitana ko 0-1 col Monopoli. Le classifiche
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Atalanta Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Milan-Parma, i rossoneri non possono più sbagliare
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Napoli, Palladino vuole riaprire la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Rossettini: "Vittoria che vale tantissimo. L'Inter è una superpotenza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter Women, Piovani: "Sconfitta immeritata, fa male perché era uno scontro diretto"
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 15ª giornata: la Roma batte l'Inter 0-1 e si conferma in vetta alla classifica
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, 15ª giornata: la Ternana di rimonta acciuffa il 2-2 con la Juventus. La classifica
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 15ª giornata: Inter-Roma per la vetta. Il programma e la classifica del turno
Immagine news Calcio femminile n.6 Musica per le azzurre a Reggio Calabria e Vicenza, con Baby K e Sarah Toscano
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV