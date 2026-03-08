Serie B, 29ª giornata: i risultati all'intervallo. Empoli avanti dopo 28" a Catanzaro
Prime frazioni che vanno in archivio per i tre match di Serie B iniziati alle ore 15.
A Catanzaro è avvio shock per la formazione di Aquilani che contro l'Empoli finisce sotto dopo 28" per il gol di Elia e poi incassa il secondo al 15' con l'ex Cosenza Nasti.
Vantaggi di misura per il Frosinone sulla Sampdoria, mentre per il Mantova sulla Juve Stabia i gol di vantaggio sono due. Vespe sotto anche di un uomo dopo l'espulsione per doppia ammonizione di Pierobon.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
In corso
Catanzaro-Empoli 0-2
1' Elia, 15' Nasti
Frosinone-Sampdoria 1-0
25' Fiori
Mantova-Juve Stabia 2-0
21' Bragantini, 45+2' Mancuso
Domenica 8 marzo
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari