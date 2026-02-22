Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juve Stabia-Modena 1-2, la pagelle: Zanimacchia e Zampano goleador, Chichizola decisivo

Juve Stabia-Modena 1-2, la pagelle: Zanimacchia e Zampano goleador, Chichizola decisivo
© foto di CeC-comunication
ieri alle 17:23Serie B
Matteo Selli

Risultato finale: JUVE STABIA-MODENA 1-2

JUVE STABIA

Boer 5.5 - Può poco sulle due reti, ma nelle altre occasioni non mette tranquillità ai suoi compagni.

Giorgini 5.5 - È furbo nel prendere un rigore piuttosto dubbio e dare ai suoi l’opportunità di pareggiare. Per il resto la sua gara è complicata dalla velocità di Ambrosino che lo mette in difficoltà.

Dalle Mura 5.5 - Anche lui soffre la partenza sprint del Modena, poi gestisce nel finale, con i suoi in superiorità numerica.

Bellich 5.5 - Sbaglia in marcatura sul gol di Zampano, che incorna e mette dentro il 2-0.

Carissoni 5.5 - Poco efficace nella spinta, non riesce ad accendersi come potrebbe. Dal 94’ Diakitè sv.

Mosti 6.5 - Segna un bel gol che riapre la sfida, forse il migliore dei suoi. Dal 94’ Mannini sv.

Leone 5.5 - Dirige il traffico, ma non è incisivo da regista.

Maistro 6 - Pericolosissimo con i suoi corner, sempre precisi e insidiosi. Uno dei migliori del pomeriggio. Dal 64’ Dos Santos 6 - Suo il cross che porta al rigore del possibile 2-2, entra con un buon piglio.

Cacciamani 6 - Corre tanto e punta Zampano costantemente, nel secondo tempo spinge molto. Dal 74’ Ricciardi sv.

Okoro 5.5 - Lavora bene con i compagni, ma non riesce ad incidere con decisione, spesso impreciso negli appoggi. Dal 46’ Burnete 6 - Entra bene e serve l’assist per il 2-1 dei suoi.

Gabrielloni 5 - Sbaglia tantissimo di testa e si divora il rigore del pari a pochi minuti dal novantesimo.

Ignazio Abate 5.5 - La sua Juve Stabia attacca e gioca bene, ma viene presa d'infilata per due volte e capitola. Inutile il forcing finale.

MODENA

Chichizola 7 - Decisivo per la vittoria finale, para il rigore di Gabrielloni e porta i tre punti ai suoi.

Tonoli 4.5 - Prende il rosso e concede il rigore del possibile 2-2. Un fischio generoso, ma l’ingenuità resta.

Dellavalle 6 - Tanta fisicità, nel finale aiuta moltissimo i suoi sulle palle alte.

Nieling 6 - Buona la sua partita, ma soffre troppo Gabrielloni e la sua pericolosità sulle palle alte.

Zampano 6.5 - Segna il gol dell’ex con un ottimo inserimento di testa, per il resto gioca la solita partita affidabile. Dal 64’ Beyuku 6 - Tanta corsa e dinamismo dal suo ingresso in campo.

Santoro 6.5 - Corre tantissimo come sempre, serve un assist al bacio per il momentaneo 2-0 di Zampano.

Nador 6 - Non è un palleggiatore, ma davanti alla difesa offre una prestazione di assoluta concretezza e affidabilità.

Massolin 6 - Solita prova di classe la sua, pulisce molti palloni ed è sempre coinvolto. Dal 75’ Imputato sv.

Zanimacchia 6.5 - Segna un grande gol in apertura e ne sfiora un altro nel primo tempo. Prestazione ottima la sua, non la prima in stagione.

Ambrosino 6 - Lega bene con il centrocampo, corre e lotta per tutto il campo, prova di sostanza la sua. Dal 64’ Gliozzi 6 - Lavora pochi palloni, ma è bravo a muoversi alle spalle della difesa per far respirare i suoi.

De Luca 6 - Buon lavoro da centravanti boa lì davanti, lotta con i difensori, spesso vincendo i duelli. Dal 64’ Defrel 6 - Lotta con gli avversari come può, la sua partita dura poco perché costretto ad uscire per far spazio ad un difensore, con i suoi in dieci. Dall’83’ Adorni sv.

Andrea Sottil 6.5 - Il Modena di oggi è cinico e sfrutta bene le occasioni in ripartenza. Nel finale, salvo il rigore, non soffre più di tanto.

