Juve Stabia-Sudtirol 1-0, le pagelle: Giorgini insuperabile, Merkaj non incide

Merkaj
Luca Esposito
Oggi alle 17:00Serie B
Luca Esposito

Risultato finale: Juve Stabia-Sudtirol 1-0

JUVE STABIA

Confente 6 – Mai sollecitato, vive un pomeriggio molto tranquillo.

Giorgini 6,5 – La fisicità dei centravanti ospiti gli fa il solletico, altra prova da grande difensore.

Bellich 6,5 – Stesso discorso fatto per il compagno di reparto, ci mette una pezza su Merkaj deviando in corner un tiro a botta sicura.

Ruggero 6 – Odogwu lo anticipa solo al 5’ del secondo tempo, con un colpo di testa a lato di poco. Per il resto una gara senza sbavature, con tanti interventi risolutivi.

Carissoni 6 – Il Sudtirol spinge più del previsto e non sempre ha la possibilità di accompagnare l’azione offensiva con le consuete sovrapposizioni. Forse paga anche un pochino di stanchezza dopo un girone d’andata a ritmi forsennati. Sufficiente

Cacciamani 5 – Anche lui meno propositivo, pare su indicazione di Abate soprattutto dopo l’ingresso di Casiraghi. Cerca un gran gol con un tiro a giro, ma senza fortuna. In calo rispetto all’ottimo avvio di stagione. Dal 75’ Duca 6 - Offre un valido contributo nel finale.

Pierobon 5,5 – Una bella sponda di testa consente a Candellone di calciare pericolosamente verso la porta. Si accende a intermittenza, ma non manca mai il suo apporto in fase difensiva. Dal 75' Baldi 6 - Aiuta la squadra a difendere il gol della vittoria.

Leone 6 – Solito metronomo del centrocampo, oggi forse meno brillante perché marcato a uomo dai mediani biancorossi.

Correia 6,5 – Corre tanto e, pur non essendo al top, non mancano mai i suoi preziosi interventi in interdizione. Non ha paura nemmeno quando deve ripartire da solo contro cinque maglie biancorosse. Stoico.

Maistro 6 – Si toglie lo sfizio di far gol a quel Castori che – pare – diede il placet alla sua cessione ai tempi della Salernitana. Dopo aver sfornato tre assist e risolto la gara col Monza ecco un altro guizzo vincente, per la verità favorito dall’errore di Adamonis. Poi poco altro. Dal 68' Burnete 5,5 - Non entra bene, subito un giallo e qualche pallone perso in ripartenza.

Candellone 6 – Difficile attribuire una insufficienza a un calciatore che dà sempre l’anima e che, oggi, ha ricevuto anche pochi palloni. Generoso.

Ignazio Abate 6,5 – La classifica e i numeri premiano la coraggiosa scelta fatta da Lovisa in estate. L’abbraccio del gruppo dopo il gol del vantaggio conferma sia entrato nel cuore e nella testa dei calciatori. Se inizia a vincere anche le gare “sporche” può essere mina vagante nella zona sinistra della classifica.

SUDTIROL

Adamonis 5 - Una gara da 0-0 decisa da un errore del portiere, trafitto da un tiro tutt'altro che irresistibile di Maistro.

Kofler 5,5 - Tutto sommato non se la cava male su Candellone, ma in alcune circostanze esce in ritardo e lascia spazio al fraseggio nello stretto dei padroni di casa.

Veseli 6 - Nessuna sbavatura per l'ex Salernitana, bravo a presidiare con attenzione la zona di competenza.

El Kaouakibi 5,5 - Ancora una volta schierato in una posizione non propriamente tipica per uno abituato a stare nel vivo del gioco e a spingersi in avanti. L'idea è quella di avere maggiore qualità quando si costruisce dal basso. Discontinuo.

Martini sv Dal 6' Casiraghi 5 - Il giocatore di maggior qualità tradisce le attese giustificando l'originaria esclusione di Castori. Fatica a entrare in gara, calcia in curva una punizione da posizione favorevolissima.

Zedadka 5 - Altro giocatore che parte da posizione leggermente più arretrata per garantire qualità e imprevedibilità alla manovra. Missione fallita, visto che si vede pochissimo e non incide minimamente. Dal 58' Davì 5,5 - Propositivo quanto fumoso.

Tronchin 5 - La Juve Stabia concede il palleggio e lui non ne approfitta, limitandosi alla giocata scolastica senza mai affondare i colpi. Alla lunga è condizionato dal giallo che subisce e viene giustamente sostituito. Dal 65' Mallamo 5,5 - Benino in interdizione, sbaglia qualche appoggio.

Pietrangeli 5 - Anche lui commette una leggerezza in occasione della rete che comporta l'ennesimo passo falso di questo girone d'andata. Episodio chiave che lo condiziona soprattutto sul piano psicologico. Dal 58' Tait 6 - Entra bene e sfiora un grande gol nel finale.

Molina 5,5 - La spinta sulla corsia di competenza non manca mai, tuttavia gli attaccanti sono totalmente fuori fase e non sfruttano i suoi cross. Soffre un pochino nell'uno contro uno.

Merkaj 5 - Voto anche generoso, visto che non tira mai in porta e perde quasi tutti i duelli individuali. Una buona sponda per Martini dopo 20 secondi, poi nulla. Dal 65' Pecorino 5 - Nulla ha aggiunto a un reparto offensivo in apnea.

Odogwu 5 - Giorgini e Bellich lo sovrastano, anticipandolo costantemente. Ci prova di testa in avvio di ripresa, ma non inquadra lo specchio della porta. In affanno.

Fabrizio Castori 5,5 - Per quello che è stato lo spettacolo visto potremmo dire che uno 0-0 non avrebbe scandalizzato nessuno, ma viene "tradito" dal proprio portiere e prolunga l'astinenza da vittorie piombando in zona playout. Sicuri che in un contesto tecnicamente non eccelso sia giusto tenere fuori Tait?

