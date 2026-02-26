TMW Juventus oggi in campo dopo il Galatasaray. Ieri Kalulu sostituito per crampi

Ieri sera la Juventus si è resa protagonista di un'impresa solo sfiorata, arrivando fino ai supplementari nel ritorno del playoff di Champions League contro il Galatasaray, nonostante i tre gol di svantaggio di partenza e l'inferiorità numerica accusata a inizio ripresa con il cartellino rosso rimediato da Kelly.

Quest'oggi la Juventus si è presentata di nuovo alla Continassa, con il consueto programma studiato per il giorno dopo le partite: chi è stato maggiormente impiegato ieri, ha avuto da svolgere solamente un lavoro di scarico, mentre tutti gli altri si sono sottoposti a una regolare seduta. Domani il gruppo agli ordini di mister Spalletti avrà una giornata libera.

Arrivano anche rassicurazioni in merito alle condizioni di Pierre Kalulu. Il difensore francese è stato sostituito al minuto 109 della partita di ieri sera tra la sua Juventus e il Galatasaray, c'erano sospetti legati a motivazioni fisiche e in effetti il cambio è stato dettato da quelle. Non è nulla di grave, però: Kalulu, che ha giocato quasi tutti i minuti stagionali con la Juventus, è rimasto vittima di crampi, dovuti ad eccessivo affaticamento. Nulla da segnalare per lui, quindi.