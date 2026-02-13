Zambrotta: "La Juventus ha fatto bene a blindare Yildiz. Spero che Vlahovic possa restare"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gianluca Zambrotta ha parlato di Inter-Juventus, specialmente delle differenze fra le due squadre nel loro cammino in campionato: "Rispetto all’Inter salta all’occhio che i nerazzurri hanno fatto tanti punti con le squadre che lottano per obiettivi diversi, mentre la Juventus ha perso punti con Cagliari, Lecce, Fiorentina, Verona... Vuol dire tanto per una squadra che deve lottare per la zona Champions o per vincere lo scudetto: alla fine questi punti si pesano".

Per l'ex campione del mondo 2006 non è solo una questione di palloni che arriva alla punta "perché i gol li fa McKennie e li fa Yildiz... Secondo me alla Juve manca una punta vera e propria. Vlahovic era il numero 9, che possa piacere o meno, e ora la Juve non ce l’ha una punta come lui". Uno di questi potrebbe essere Marcus Thuram? "Non credo che l’Inter lo venderebbe a una rivale - ha risposto -. Spero che Vlahovic possa rimanere alla Juventus e tornare a essere quel giocatore che merita di stare in una squadra così forte".

Non c'è un 9 nella Juve ma c'è un 10 come Yildiz: "La Juventus ha fatto bene a blindarlo, a dargli valore con un contratto importante. È chiaro che adesso non si deve 'sedere' perché ha rinnovato, perché i tifosi e la società si aspetteranno molto di più da lui".