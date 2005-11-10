Sampdoria-Entella, i convocati di D'Angelo: recuperati Lorenzo Insigne e Salvatore Esposito
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Niccolò Righi
Niccolò Righi
Oggi alle 13:27Serie B
autore Niccolò Righi
31.10.2026 13:27Serie B
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Debutto a Marassi per Luca D'Angelo, che proprio in queste ore ha diramato la lista dei ventuno calciatori della Sampdoria che questa sera affronteranno la Virtus Entella nel delicatissimo derby ligure che vale molto in termini di classifica.
Buone notizie per i blucerchiati e il loro allenatore, che a centrocampo recuperano Salvatore Esposito e in attacco Lorenzo Insigne. Confermate le assenza, invece, di Di Pardo e Depaoli oltre che dei lungodegenti Conti, Sekulov, Viti, Sinani.
Sampdoria-Entella, i convocati di D'Angelo
Portieri - Krastev, Massolo, Vindahl.
Difensori - Cicconi, Delli Carri, Diop, Ferrari, Gartenmann, Mbabu, Ravanelli.
Centrocampisti - Abildgaard, Donega, Esposito, Henderson, Makoumbou, Verschaeren.
Attaccanti - Begic, Karamoh, Insigne, Mezzotero, Tutino.
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