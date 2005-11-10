Sampdoria-Entella, i convocati di D'Angelo: recuperati Lorenzo Insigne e Salvatore Esposito

Debutto a Marassi per Luca D'Angelo, che proprio in queste ore ha diramato la lista dei ventuno calciatori della Sampdoria che questa sera affronteranno la Virtus Entella nel delicatissimo derby ligure che vale molto in termini di classifica.

Buone notizie per i blucerchiati e il loro allenatore, che a centrocampo recuperano Salvatore Esposito e in attacco Lorenzo Insigne. Confermate le assenza, invece, di Di Pardo e Depaoli oltre che dei lungodegenti Conti, Sekulov, Viti, Sinani.

Sampdoria-Entella, i convocati di D'Angelo

Portieri - Krastev, Massolo, Vindahl.

Difensori - Cicconi, Delli Carri, Diop, Ferrari, Gartenmann, Mbabu, Ravanelli.

Centrocampisti - Abildgaard, Donega, Esposito, Henderson, Makoumbou, Verschaeren.

Attaccanti - Begic, Karamoh, Insigne, Mezzotero, Tutino.