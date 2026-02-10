Cagliari, Gattuso lunedì sarà in citta: in programma un incontro con Caprile e Palestra
La marcia di avvicinamento della Nazionale ai playoff di qualificazione al prossimo Mondiale di marzo passa anche da Cagliari. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha inserito la Sardegna tra le tappe del suo tour di incontri con i giocatori azzurrabili, scegliendo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, di incontrare Elia Caprile e Marco Palestra direttamente in città.
Gattuso sarà a Cagliari lunedì prossimo, dopo il posticipo di campionato contro il Lecce, per una cena con i due calciatori rossoblù. Una scelta mirata, pensata per non interferire con il lavoro del club ed evitare spostamenti in un momento delicato della stagione.
In assenza dello stage di inizio febbraio, non autorizzato dalla FIGC, il ct ha deciso di muoversi personalmente per creare contatto e coesione. Gli incontri non sono legati a convocazioni immediate, ma alla costruzione del gruppo in vista delle sfide decisive di marzo. L’attenzione riservata anche a profili giovani come Palestra conferma uno sguardo proiettato sul medio periodo, mentre le scelte definitive per la gara del 26 marzo a Bergamo contro l’Irlanda del Nord arriveranno solo più avanti.
