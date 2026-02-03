I 20 colpi più costosi al mondo nel mercato invernale 2026. Solo due per la Serie A

Il calciomercato di gennaio 2026 si è esaurito nelle scorse ore un po' in tutti i principali campionati europei, con ancora qualche finestra che rimane aperta in giro per il mondo. È quindi tempo di tracciare un bilancio della finestra di trasferimenti invernale, sia a livello italiano che nel contesto internazionale.

Fatta una prima panoramica globale su chi ha speso di più, può essere utile passare al dettaglio i trasferimenti dei singoli calciatori. E in molti forse non saranno stupiti dal sapere che ci sia un giocatore del Manchester City, la regina della finestra nel campionato più ricco e spendaccione che esista, a comandare la graduatoria dei giocatori più costosi di questo calciomercato invernale 2026.

Con 72 milioni di euro messi sul piatto per averlo dal Bournemouth, è l'attaccante Semenyo il colpo più costoso al mondo nel calciomercato invernale 2026. Dietro di lui Strand Larsen, che avrebbe dovuto rimpiazzare Mateta al Crystal Palace e che invece semplicemente ci si aggiungerà, considerando la cessione del francese al Milan che è saltata. A proposito di rossoneri, un ex chiude il podio: Lucas Paqueta, pagato 42 milioni di euro dal Flamengo.

E la Serie A? Scorrendo la classifica verso il basso, in primis ci si imbatte nelle cessioni. E quindi Lookman che se ne va a Madrid è il 6° colpo più costoso del calciomercato di gennaio '26, seguito dagli ormai ex laziali Castellanos e Guendouzi e da Lucca, ceduto al Nottingham Forest dal Napoli. Per trovare anche acquisti, tocca scendere quasi in fondo alla Top-20: condividono il 18° posto, con 22 milioni di euro spesi per loro rispettivamente da Roma e Atalanta, gli attaccanti Vaz e Raspadori.

CALCIOMERCATO GENNAIO 2026, I 20 ACQUISTI PIÙ COSTOSI

1. Antoine Semenyo da Bournemouth a Manchester City per 72 milioni di euro

2. Jorgen Strand Larsen da Wolves a Crystal Palace per 49,7 milioni di euro

3. Lucas Paqueta da West Ham a Flamengo per 42 milioni di euro

4. Conor Gallagher da Atletico Madrid a Tottenham per 40 milioni di euro

4. Brennan Johnson da Tottenham a Crystal Palace per 40 milioni di euro

6. Ademola Lookman da Atalanta a Atletico Madrid per 35 milioni di euro

7. Oscar Bobb da Manchester City a Fulham per 31,2 milioni di euro

8. Kader Meité da Rennes a Al Hilal per 30 milioni di euro

9. Valentin Castellanos da Lazio a West Ham per 29 milioni di euro

10. Rayan da Vasco da Gama a Bournemouth per 28,5 milioni di euro

11. Matteo Guendouzi da Lazio a Fenerbahce per 28 milioni di euro

12. Gerson da Zenit a Cruzeiro per 27 milioni di euro

13. Lorenzo Lucca da Napoli a Nottingham Forest per 26 milioni di euro

14. Karim Benzema da Al Ittihad a Al Hilal per 25 milioni di euro

15. Marc Guehi da Crystal Palace a Manchester City per 23 milioni di euro

15. Pablo da Gil Vicente a West Ham per 23 milioni di euro

15. Saimon Bouabre da NEOM a Al Hilal per 23 milioni di euro

18. Robinio Vaz da Marsiglia a Roma per 22 milioni di euro

18. Giacomo Raspadori da Atletico Madrid a Atalanta per 22 milioni di euro

20. Tammy Abraham da Besiktas a Aston Villa per 21 milioni di euro

Dati Transfermarkt