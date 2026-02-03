Il talento arrivato sul gong: Lahdo, il tuttocampista che il Como ha strappato al Chelsea

"Un centrocampista box to box". Così il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi ha presentato Adrian Lahdo, nuovo acquisto in questa sessione di mercato. Un innesto di qualità per Cesc Fabregas arrivato proprio in prossimità della fine delle operazioni. Ennesimo talento che la dirigenza lariana va a scovare in giro per il mondo per affidare al suo allenatore elementi in grado di impostare l'azione con qualità e rapidità.

Battuta la concorrenza del Chelsea

Classe 2007, arriva dall'Hammarby per una cifra di circa 10 milioni di euro. Il colpo della formazione lombarda è importante ed è motivato dal fatto che su di lui ci fosse anche l'interesse da parte del Chelsea, battuto proprio dal club del presidente Suwarso. Voglia di continuare a crescere, è questo l'obiettivo che c'è in riva al lago e un giovane di prospettiva è l'elemento ideale da inserire nel quadro di Fabregas.

I dati dalla stagione di Lahdo

In Nazionale, il ragazzo vanta più di 24 presenze nelle varie rappresentative del suo Paese partendo dall’Under 17 e arrivando fino all’Under 19. Nella scorsa stagione, in Svezia il campionato termina novembre, ha trovato maggiore spazio nel finale con sette presenze consecutive, le ultime cinque da titolare, con un gol e tre assist.