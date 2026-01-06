Juve Stabia, colpo a sorpresa del direttore Lovisa: arriva Zeroli in prestito secco
Colpo a sorpresa per la Juve Stabia. Secondo quanto riportato da Sky il club di Castellamare ha chiuso per il prestito secco di Kevin Zeroli, giovane talento di proprietà del Milan e che in questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Monza.
Con i brianzoli ha collezionato appena cinque presenze per un totale di 265 minuti giocati.
