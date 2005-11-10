Il Sassuolo regge mezzo tempo, poi il muro crolla: Roma avanti 2-0 a fine primo tempo
Pierpaolo Matrone
La Roma chiude il primo tempo avanti 2-0 contro il Sassuolo all'Olimpico. La formazione di Gian Piero Gasperini prende progressivamente il controllo della partita e indirizza il risultato con due reti nel giro di tre minuti: al 27' è Mario Hermoso a sbloccare il punteggio, mentre al 30' arriva l'autogol di Sebastian Walukiewicz su una conclusione di Malen. I giallorossi sfiorano più volte anche il terzo gol, mentre la squadra di Alberto Aquilani, dopo un avvio intraprendente, fatica a contenere le iniziative dei padroni di casa.
Roma-Sassuolo, avvio vivace: Balerdi sfiora il vantaggio, poi ci pensa Hermoso
La partita comincia con il Sassuolo subito pericoloso: al 3' Matic impegna Vasquez, mentre un minuto più tardi Idzes calcia alto sugli sviluppi di un corner. La Roma risponde al 7' con un'incursione di Koné fermata proprio dal centrale indonesiano. Al 12' arriva la prima grande occasione giallorossa: Balerdi supera Muric con un colpo di testa, ma Caleta-Car salva sulla linea. Cinque minuti dopo Rodrigo Mora trova una conclusione deviata in angolo, dal quale nasce un'altra opportunità per Cristante, fermato da Muric. La pressione romanista viene premiata al 27': Idzes non riesce ad allontanare il pallone dall'area, Malen serve Hermoso e lo spagnolo batte Muric con un preciso sinistro.
Roma, uno-due micidiale: autorete di Walukiewicz e Sassuolo alle corde
Il Sassuolo non ha neppure il tempo di riorganizzarsi che al 30' arriva il raddoppio. Malen si sposta il pallone sul destro e conclude verso la porta: la doppia deviazione di Idzes e Walukiewicz mette fuori causa Muric, con l'autorete assegnata al difensore polacco. La Roma continua ad attaccare e al 34' Soulé cerca il secondo palo con un sinistro a giro che termina fuori. Due minuti più tardi Balerdi si inserisce su un passaggio filtrante di Malen, ma Muric devia in corner. Al 41' il portiere del Sassuolo deve intervenire ancora su una conclusione angolata di Soulé. Nel finale si rivedono anche gli ospiti, con Idzes che al 42' sfiora il palo con un diagonale. All'intervallo, però, il doppio vantaggio premia la superiorità mostrata dalla Roma.