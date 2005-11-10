Cagliari, che partenza! Nell'era dei tre punti, solo una volta i rossoblù hanno fatto meglio

Con il successo ottenuto nel pomeriggio in casa contro il Frosinone, il Cagliari mette la parola fine ad una serie di 4 sconfitte consecutive che stava rovinando un promettente avvio di stagione. I rossoblù salgono quindi a quota 16 punti in classifica: un bottino estremamente lusinghiero dopo 11 giornate, non conquistato così frequentemente dai sardi nella loro storia.

Solo una partenza migliore dal 1994

Riguardo all'avvio di stagione dei sardi confrontato con quelli precedenti da quando ci sono 3 punti per vittoria, Opta scrive: "Il Cagliari ha conquistato 16 punti in campionato in questa stagione, e solo nel 2019/20 (21) ne aveva conquistati di più dopo le prime 11 partite della stagione nell'era dei tre punti per la vittoria in Serie A (16 anche nel 1994/95, 2009/10 e 2016/17). Ambizione".

Fabio Pisacane, dunque, eguaglia quanto fatto da Oscar Tabarez, Massimiliano Allegri e Massimo Rastelli. Sono un allenatore in rossoblù ha fatto meglio: si tratta di Rolando Maran che, nella stagione segnata dal Lockdown, per tutto il girone d'andata e forse un pochino oltre ha fatto sognare l'Europa al popolo cagliaritano.