Domani Inter-Como, i convocati di Fabregas: nessun recupero importante per i lariani
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
Oggi alle 21:23Serie A
autore Paolo Lora Lamia
07.11.2026 21:23Serie A
Il tecnico spagnolo deve fare i conti ancora con assenze di rilievo: da Diao a Calobah, passando per Kean, Jesus Rodriguez e Addai.
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Il Como, reduce dallo scintillante 9-1 rifilato a Lens in Champions League, si prepara ad affrontare l'Inter nella sfida in programma a San Siro domani alle ore 18.00 e valida per l'11^ giornata di Serie A. Rispetto al match contro il Venezia, rientra De Paoli. Ancora out Kennedy oltre ai lungodegenti Kean, Jesus Rodriguez, Addai, Diao e Chalobah.
La lista completa
Portieri: Butez, Vigorito, Sanchez
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Dossena, Kaiki Bruno, Goldaniga, Couto, Smolcic, Kambwala, De Paoli
Centrocampisti: Perrone, Milla, Da Cunha, Caqueret, Lahdo, Baturina, Ricci, Liberali, Papaccioli
Attaccanti: Douvikas, Nico Paz,
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