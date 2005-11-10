"Risentimento alla coscia sinistra": il comunicato del Bologna dopo l'infortunio di Miranda
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Simone Lorini
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autore Simone Lorini
07.11.2026 21:38Serie A
Per il terzino il ko è arrivato nel primo tempo della sfida giocata a Parma
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L'unico della serata per il Bologna è il ko di Juan Miranda, infortunatosi nel primo tempo di Parma. Questo il comunicato del club al riguardo: "Juan Miranda è stato sostituito nel corso del primo tempo a causa di un risentimento alla coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni".
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