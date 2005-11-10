SudTirol, Possanzini: "Rosa giovane e forte, ma ancora non abbiamo fatto niente"

Davide Possanzini, tecnico del SudTirol, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto sul campo del Pisa.

"Sono contento di questo pareggio, il Pisa è una squadra forte, ha giocatori che ti possono mettere in difficoltà. Abbiamo giocato senza snaturarci, una partita gagliarda, giocata contro una squadra che ti può mettere in difficoltà in qualsiasi momento.

Siamo stati bravi e fortunati in diversi frangenti della partita. Molina ha personalità, secondo me è una mezzala a cui piace stare dentro al campo. È stato bravo anche in occasione del pareggio. Abbiamo una rosa giovane e forte, ma non abbiamo ancora fatto niente, dobbiamo lavorare tanto.

Marras è un giocatore fortissimo, l’ho visto arrivare come un pulcino bagnato ed è diventato un pavone. È un giocatore che porterei sempre con me“.

Il rigore su Rao? Non l’ho rivisto sono sincero, se l’arbitro l’avesse dato, non sarebbe stato scandaloso. Però mi sono ripromesso di non commentare gli episodi e di parlare di arbitri". Le sue parole riportate da Pisanews.net.