Modena-Catanzaro, i convocati di Aquilani: out Verrengia, Buglio e Seha
Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico del Catanzaro Alberto Aquilani per la sfida contro il Modena di domani. Ancora assenti Verrengia, Buglio e Seha, oltre allo squalificato Brighenti e al lungodegente Pompetti.
Questa la lista dei convocati:
Portieri: Marietta, Pigliacelli, Borrelli
Difensori: Antonini, Bashi, Di Chiara, Bettella, Favasuli, Frosinini, Cassandro
Centrocampisti: Petriccione, Liberali, Pontisso, Oudin, Alesi, Rispoli, Cisse
Attaccanti: Pandolfi, Pittarello, Iemmello, Nuamah, Buso, D’Alessandro, Di Francesco
