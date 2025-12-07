Monza, Bianco: "Col SudTirol partita insidiosa. Il nostro obiettivo è tornare in Serie A"

“Ci sono ancora due terzi di stagione e l’obiettivo è molto grande. Io ho quello di allenare in Serie A e loro quello di giocarci, se lo meriterebbero tutti perché la motivazione che abbiamo dentro è tante e se non riusciremo a conquistare la Serie A sarà tutto inutile”. Il tecnico del Monza Paolo Bianco parla così in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il SudTirol di domani: “Le sole qualità non bastano, basti pensare al PSG che lo scorso anno ha vinto tutto perché tutti facevano la loro parte. In Serie B ogni squadra può metterti in difficoltà e noi non siamo uno schiacciasassi del campionato. Il SudTirol ha già fatto punti con Frosinone e Modena quindi ci sarà da battagliare contro un allenatore molto esperto”.

Bianco poi prosegue tornando sulla gara di Castellammare: “La squadra è rimasta squadra nonostante tutto, abbiamo avuto tre occasioni importanti e forse alla fine è meglio così perché abbiamo smesso di seguire i record e possiamo concentrarci sugli errori. - prosegue ancora il tecnico come riporta Tuttomonza.it - Thiam è sempre stato perfetto, non ho dubbi su di lui”.

L’allenatore poi torna sulle insidie del SudTirol: “Si tratta di una squadra che non muore mai, molto organizzata e con un allenatore fra i più esperti del panorama italiano, hanno una grande identità e sanno cosa fare. Ma domani giochiamo in casa e vogliamo vincere la partita. - continua Bianco facendo il punto della squadra – Undici titolari li abbiamo sempre, ho tanti giocatori e sono sereno. Galazzi recupera per domani così come Brorsson, mentre Zeroli si è fermato nell’ultimo allenamento”.