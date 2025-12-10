L'annuncio di De Laurentiis: "Al lavoro per trovare un socio estero. Per portare il Bari in A"

Nel corso della cena natalizia con gli sponsor il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha annunciato di stare lavorando per trovare un socio all'estero che possa affiancarlo nella gestione del club e in futuro portare la formazione pugliese nuovamente in Serie A, sottolineando che gli accordi sarebbero imminenti e che sono stati avviati per garantire trasparenza sul percorso programmato..

"Sto lavorando per trovare quel socio estero che potrà affiancarmi. Su questo stiamo operando come gruppo e stiamo intrattenendo dei dialoghi, lo dico per trasparenza. - ha spiegato De Laurentiis come riporta Antenna Sud - Il traguardo è consegnare questo brand a un gruppo molto solido per arrivare in Serie A. È qualcosa di concreto e importante".

Una conferma dunque delle voci che da mesi ormai interessano il club pugliese sul possibile arrivo di un gruppo estero che possa dare un futuro diverso alla società fatta rinascere dalle ceneri dopo il fallimento e la ripartenza dalla Serie D. Una notizia che potrebbe riportare serenità anche nella piazza pugliese che da ormai diverso tempo è in rotta con la proprietà e che ha invitato in più occasioni i De Laurentiis ad andarsene. L'ultimo episodio in questo senso risale a lunedì quando in mattinata la tifoseria organizzata ha manifestato la sua contrarietà alle multiproprietà e poi lasciato deserto lo stadio San Nicola in occasione della sfida contro il Pescara con in Curva Nord a far bella mostra solo alcuni striscioni che invitavano l'attuale numero uno e la sua famiglia a vendere il Bari.