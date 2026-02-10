Padova-Carrarese 1-0, le pagelle: Lasagna mortifero, Abiuso con le polveri bagnate
Risultato finale: Padova-Carrarese 1-0
PADOVA
Sorrentino 6 - La Carrarese spinge molto, soprattutto dopo lo svantaggio esercitando un netto predominio territoriale ma il portiere biancoscudato non viene mai impegnato. Limitandosi a svolgere al meglio l’ordinaria amministrazione.
Belli 6.5 - Schierato nel ruolo di braccetto destro del 3-4-2-1 presidia la zona in maniera efficace. Soprattutto nel primo tempo a lavoro da sbrigare, i toscani sfondano nella sua zona ma riesce ad opporsi in maniera sempre efficace Dal 79’ Sgarbi 6 - Entra con lo spirito giusto dando il suo apporto alla causa. Nel finale fondamentali alcune chiusure.
Villa 6.5 - Schierato da centrale risponde presente dando solidità e sicurezza ad un reparto messo sotto pressione. Concede poco agli attaccanti della Carrarese che faticano a trovare spazi all’interno dell’area.
Perrotta 6 - Impreciso in alcuni frangenti nella prima parte della gara. Soffre la pressione portata dall’arrembante Zanon. Cresce con il passare dei minuti disputando una partita fatta di grande generosità e sacrificio.
Varas 6 - Costretto a ripiegare sulla linea dei difensori nella prima parte. Dimostra di faticare ad assorbire le incursioni di Rouhi e Hasa, meglio nella ripresa in un ruolo maggiormente fedele alle sue caratteristiche. Dal 79’ Giunti s.v
Harder 6.5 - La rete nasce da una sua apertura panoramica per Varas. In precedenza aveva impegnato Bleve con un tiro da fuori. Si mette al servizio della squadra combattendo per i compagni, dando il suo apporto in fase di non possesso.
Fusi 6 - Generoso come suo solito combatte nella zona nevralgica del campo. Corre tantissimo tamponando più che può. Dal 77’ Di Maggio 6- La sua vivacità permette alla squadra di Andreoletti di proporsi in maniera incisiva. Sfiora il raddoppio nel finale.
Barreca 6 - Partita votata principalmente alla fase difensiva la sua. Si propone in avanti in alcuni frangenti del primo tempo per il resto si dedica a chiudere sugli avversari.
Seghetti 5 - Non riesce ad entrare in partita faticando ad incidere nei sedici metri con i compagni. Dal 46’ Faedo 6.5 – Si riscatta dalla prestazione incolore di Castellammare di Stabia. Sbarra la strada dalla sua parte a Rouhi e Hasa.
Di Mariano 5.5 - Poco efficace anche l’ex Modena che si fa vedere molto raramente nella metà campo avversaria. Dal 57’ Bortolussi 6 – Anche per lui la parola d’ordine è sacrificio. Conquista punizione importanti mettendo al servizio della squadra la sua fisicità--
Lasagna 6.5 - Quando entra in possesso di palla da la sensazione di poter creare problemi agli avversari. Regala la vittoria raccogliendo la respinta di Oliana firmando la rete da attaccante di razza.
Matteo Andreoletti 6.5 - Propone un'interessante 3-4-2-1 iniziale dove in costruzione diventava un 4-2-3-1. Le cose funzionano anche se viene penalizzato Varas in un ruolo dove faceva fatica. Nella ripresa con l'inserimento di Faedo la squadra trova maggiore equilibrio difendendo strenuamente il vantaggio non concedendo occasioni ai toscani.
CARRARESE
Bleve 6 - Salva su Harder sullo 0-0 distendendosi sulla sua destra. Incolpevole sul gol di Lasagna per il resto non viene mai impegnato.
Calabrese 6- Schierato braccetto sinistro nel 3-5-2 dei gialloazzurri. Presidia la sua zona in maniera attenta e precisa. Dal 78’ Sekulov s.v
Oliana 5.5 - Commette un errore nella circostanza che genera la rete decisiva del Padova. Raccoglie il colpo di testa di Varas ma la sua respinta finisce sui piedi di Lasagna.
Illanes 5.5 - Il Padova sfonda dalla sua parte soprattutto ad inizio partita. Varas quando affonda lo mette in difficoltà. Gioca con un giallo che si vede sventolare in avvio. Dal 64’ Imperiale 6 - Entra con il piglio giusto dando il suo apporto in difesa, ottima chiusura nel finale sul destro di Bortolussi.
Zanon 6.5 - Mette al servizio della squadra la sua corsa unita alla capacità di dribblare gli avversari. Obbliga gli esterni del Padova a mantenere il baricentro basso, tutte le azioni nascono dai suoi piedi.
Zuelli 5.5 - Fatica ad entrare partita finendo neutralizzato nella zona nevralgica del campo. I centrocampisti avversari riescono a neutralizzarlo e limitarlo. Dal 60’ Finotto 5.5 - Schierato per aumentare il peso offensivo della squadra finisce per scontrarsi con il muro veneto.
Schiavi 6 - Combatte nella zona nevralgica del campo con la sua consueta garra. Guida i suoi nell’assalto finale. Molto nervoso nel finale.
Hasa 6 - Si rende protagonista di belle giocate sulla fascia sinistra ma spesso sbaglia la scelta al limite dell’area.
Rouhi 6.5 - Ottima prestazione alla sua prima da titolare. Una spina nel fianco nella retroguardia del Padova, Varas non lo prende quasi mai nel primo tempo. Dal 64’ Belloni 5.5 - Finisce assorbito nelle maglie della difesa del Padova.
Abiuso 6 - Lotta con grande generosità creando azioni potenzialmente pericolose. Anche lui si perde sul più bello in alcune situazioni.
Rubino 5 - Non riesce a dialogare con il compagno di reparto. Lo vediamo spesso lontano dalla porta non riuscendo ad incidere. Dal 78’ Melegoni
Antonio Calabro 5.5 - La squadra disputa la gara che doveva, pagando qualcosa rispetto agli avversari in avvio. I marmiferi pagano poca concretezza in avanti e la sterilità offensiva.