Baselli riparte dal ChievoVerona: "L'obiettivo è chiaro visto il mercato, bisogna crederci"

"Il progetto è bello e le cose qua vengono fatte bene: si vede dal centro sportivo Bottagisio e dal mercato che è stato fatto. L’obiettivo è chiaro, ho già guardato la classifica, bisogna crederci". Sono queste le prime parole del centrocampista Daniele Baselli da calciatore del ChievoVerona. Il club veneto ha infatti annunciato oggi il suo arrivo dal Padova, che nella giornata di ieri aveva comunicato la cessione del classe '92, con la seguente nota:

"A.C. ChievoVerona è lieto di annunciare l’acquisizione delle prestazioni di Daniele Baselli. L’ex centrocampista, fra le altre, di Atalanta, Torino e Cagliari arriva dal Padova ed è pronto a mettere a disposizione della squadra la sua classe e la sua esperienza. Il classe 1992 ha collezionato oltre 200 presenze in Serie A nel corso della sua carriera: il Chievo accoglie così un giocatore dalla caratura elevata".

Come anticipato il centrocampista giocherà con la maglia gialloblù dei veronesi fino al termine della stagione per poi partire alla volta dell'Al-Ittifaq, club degli Emirati Arabi Uniti che in questo calciomercato invernale ha tesserato Mario Balotelli.