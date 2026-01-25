TMW Palermo, avanti tutta per Tramoni: previsti contatti in settimana per l'affondo decisivo

Il Palermo vuole regalarsi al più presto un colpo di mercato, per tentare l'assalto alla Serie A con rinnovata fiducia nella seconda parte di stagione. Il giocatore in questione è Matteo Tramoni, trequartista del Pisa che fin qui in stagione ha totalizzato 22 presenze tra campionato e Coppa Italia e la ha impreziosite con 2 gol e 2 assist.

Secondo quello che ha raccolto TuttoMercatoWeb.com, in settimana sono previsti contatti tra le parti per dare una sterzata decisa alla trattativa e provare ad arrivare quanto prima alla fumata bianca. Al Palermo Tramoni ritroverebbe Filippo Inzaghi, con cui lo scorso anno ha vissuto la cavalcata del Pisa chiusa con la promozione in Serie A.