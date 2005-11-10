Palermo, Cassandro: "Bravi a interpretare la gara nel modo giusto. Siamo fiduciosi"

Dopo il successo in casa dell'Empoli, il difensore del Palermo Tommaso Cassandro ha commentato: "È stata una partita positiva, siamo riusciti a imporre il nostro gioco fin dall’inizio - sottolinea TuttoPalermo.net -. Siamo contenti e soddisfatti per i tre punti, ma sappiamo che ci sono ancora aspetti da migliorare. Tutte le partite sono difficili e affrontare una squadra in queste condizioni poteva rappresentare un’insidia.

Siamo stati bravi a interpretare la gara nel modo giusto. Siamo fiduciosi e dobbiamo continuare su questa strada: i risultati arriveranno. Avrei voluto chiudere la partita senza subire reti, ma siamo comunque soddisfatti. Dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno e continuare a lavorare per correggere le lacune che emergono nell’arco dei 90 minuti, con la serenità e la consapevolezza di essere un gruppo unito e affiatato".