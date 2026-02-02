TMW Reggiana, Urso saluta il club emiliano: va in prestito al Lecco in Serie C

L’esperienza di Oliver Urso alla Reggiana si chiude almeno per il momento con pochissime presenze in prima squadra, appena sette nella passata stagione, e sei mesi ai margini della formazione di mister Dionigi e due sole gare giocate con la Primavera a fine dicembre. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l’esterno mancino classe ‘99 è a un passo dal trasferimento in prestito al Lecco in Serie C.