TMW
Reggiana, Urso saluta il club emiliano: va in prestito al Lecco in Serie C
TUTTO mercato WEB
L’esperienza di Oliver Urso alla Reggiana si chiude almeno per il momento con pochissime presenze in prima squadra, appena sette nella passata stagione, e sei mesi ai margini della formazione di mister Dionigi e due sole gare giocate con la Primavera a fine dicembre. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW l’esterno mancino classe ‘99 è a un passo dal trasferimento in prestito al Lecco in Serie C.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
4 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile