Ufficiale Parma, arriva dalla Serie D un nuovo centrocampista per la Primavera. Preso Lorenzi

C'è un nuovo centrocampista nel settore giovanile del Parma, il 16enne Fabio Lorenzi che la società emiliana ha appena acquistato ufficialmente dalla Maceratese in Serie D e che comincerà il suo percorso con i ducali nella selezione Primavera.

La notizia è stata ufficializzata dalla parte cedente, la Maceratese, mediante un comunicato ufficiale. Nel quale si legge: "La Maceratese comunica il trasferimento del centrocampista classe 2009 Fabio Lorenzi al Parma Calcio 1913, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Dopo l’esordio in Serie D, le 3 presenze in maglia biancorossa e dopo essersi messo in luce con la Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17, per Lorenzi si apre ora una nuova e prestigiosa esperienza in un club di primissimo livello del calcio italiano. L’operazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la società, confermando il lavoro portato avanti dalla Maceratese nella crescita e valorizzazione dei giovani talenti, con particolare attenzione a quelli del territorio. Maceratese ringrazia Fabio per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune per questa nuova avventura professionale".

Ci sono anche le primissime dichiarazioni dello stesso Lorenzi dopo l'avvenuta firma con il Parma, delle parole di commiato dal club di Macerata: "Ringrazio tutta la società per l’opportunità che mi è stata data. Un grazie speciale al mister, allo staff e ai miei compagni di squadra per avermi aiutato a crescere giorno dopo giorno e per avermi permesso di raggiungere questo importante traguardo".