Palermo, Perin: "Sono qui per riaccendermi. La Serie A? Voglio tornarci da protagonista"

Lunga intervista di Mattia Perin, portiere del Palermo, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. L'ex Juventus racconta cosa lo ha spinto a lasciare i bianconeri dopo tanti anni per abbracciare il progetto del Palermo in Serie B:

"Da qualche tempo stavo meditando un cambiamento: per riaccendermi, per regalarmi una nuova giovinezza calcistica. Quando ha chiamato il Palermo non ci ho pensato un secondo, senza badare alla categoria".

Cosa l’ha convinta?

"Soprattutto quello che sta facendo qui il City Group: c’è la solidità di cui avevo bisogno per pensare di cambiare vita. Poi, ecco, ho ripensato alla partita di Perth: giocandoci contro, mi ero reso conto di quanta qualità avesse questa squadra".

Salutando la Juventus ha sottolineato: "Ho imparato che si può essere importanti anche senza essere sempre protagonisti". Ma ci sono stati, in tante stagioni, momenti in cui ha sperato di diventare il titolare?

"Sì, soprattutto quando in vari periodi mi è capitato di giocare più partite. Farmi trovare pronto era il mio dovere, ma nella testa di ogni sportivo ci deve essere sempre lo spirito competitivo".

Con il Palermo ha firmato fino al 2029, in Serie A ci vuole tornare presto. E da titolare.

"Fa parte dello spirito competitivo di cui parlavo. Sono venuto qui per contribuire a realizzare un sogno che si sta coltivando da anni. Sarebbe fantastico per la città e per il club, oltre che per me".

Siete primi e imbattuti, però siete finiti sotto sei volte. Vi complicate un po’ la vita.

"Abbiamo molto da migliorare. Ed è stimolante ricordarcelo da primi in classifica. Non credo al caso: dobbiamo evidentemente migliorare l’approccio alle partite e con il mister ci stiamo lavorando".

Ha l’impressione che gli avversari contro di voi abbiano motivazioni supplementari?



"Ci sono abituato, perché era così anche alla Juventus. Del resto valeva anche per me, quando ero al Genoa: contro Juve, Inter e Milan ci sentivamo stimolati a tirare fuori sempre qualcosa di più".