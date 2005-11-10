Mattia Perin, portiere del Palermo, ha parlato ai canali ufficiale del club rosanero dopo la netta vittoria con il SudTirol.

"Una vittoria fondamentale, soprattutto perché abbiamo dato un segnale, una reazione dopo la brutta partita, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento caratteriale, di Catanzaro. Dobbiamo portarci a casa di buono, a parte la vittoria, i tre punti, i quattro gol e via discorrendo, il fatto che siamo stati capaci di switchare il nostro atteggiamento nel giro di due o tre giorni. Questa è una grande qualità, secondo me".

Cosa c’è dietro un approccio così determinato da parte della squadra?

"La voglia di reagire, la voglia di dimostrare che non siamo quelli di Catanzaro, la voglia di stimolare il pubblico, che anche stasera è stato straordinario. 30.000-32.000 persone di martedì sera: è una cosa da brividi, veramente. E di stimolarli a continuare a tifarci, a darci tanta energia. Quell’energia che loro ci danno da fuori, noi l’abbiamo messa in campo".

Il Palermo ha stabilito il proprio record dopo le prime 13 gare di Serie B

"Dobbiamo continuare così, perché il campionato è ancora lungo, è un percorso a ostacoli e dovremo essere bravi a farci trovare pronti". Le sue parole riportate da ilovepalermocalcio.