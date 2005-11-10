Perin: "Proverò a portare Zappacosta al Palermo. Juventus? Un mercato non basta"

Mattia Perin, portiere del Palermo, ha giocato una vita alla Juventus e ha iniziato anche questa stagione in bianconero. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle difficoltà che stanno incontrando i bianconeri: "Quando sei reduce da un sesto posto, è raro che per fare il salto di qualità basti una sola sessione di mercato. Servono gli incastri giusti e abnegazione al lavoro. Soprattutto serve tempo, cosa che poco si addice alla Juve dove bisogna vincere sempre. Carnevali, Massara e Spalletti hanno però le qualità per ricreare un gruppo in grado di vincere".

Un nuovo ex compagno al Palermo

Perin è stato anche interrogato sul mercato. In maniera provocatoria infatti all'estremo difensore italiano è stato chiesto se l'anno prossimo proverà a convincere qualcuno a seguirlo in Sicilia. La risposta non si è fatta attendere: "Troppo facile finire a parlare di Dybala… (sorride, ndr). Ve ne dico un altro: Davide Zappacosta".