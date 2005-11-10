Il portiere del Palermo Mattia Perin ha parlato in conferenza stampa dopo il netto successo per 4-1 contro il Sudtirol: "A parte la vittoria, che è fondamentale per la classifica e per i punti, è stata vitale la reazione - riporta TuttoPalermo.net -. Abbiamo switchato una prestazione sottotono in una d’alto livello. Abbiamo qualità e standard elevati per capire le situazioni, sono caratteristiche difficili da insegnare.

Questa partita alza lo standard di ognuno di noi, quando siamo attivi dal punto di vista mentale possiamo fare grandi cose. Siamo una squadra di ragazzi intelligenti, abbiamo sfruttato la sconfitta di Catanzaro come un’opportunità di crescita. Oggi siamo entrati in campo affamati. Se riusciamo a pareggiare le qualità caratteriali di ogni squadra poi abbiamo la qualità di vincerle. E se riusciamo a colmare questo gap caratteriale nei primi minuti di gioco faremo grandi cose".