Zero minuti col Tolosa da inizio stagione: il Milan è pronto a richiamare Odogu a gennaio

Di tutti i prestiti del Milan in giro per l'Europa in pochi si sarebbero aspettati che quello "meno azzeccato" sarebbe stato David Odogu al Tolosa. C'erano tutte le premesse per far bene. Un campionato di livello alto ma comunque adatto ai giovani e una squadra della galassia RedBird che gravità a metà/bassa classifica, senza troppe pretese o aspettative. Eppure, ad oggi, il centrale tedesco ha collezionato la bellezza di ben 0 minuti di gioco.

Possibile interruzione del prestito

Da inizio stagione è andato più volte in panchina, mentre in altre occasioni non è stato nemmeno convocato. Ha saltato l'ultima sfida contro lo Strasburgo perché febbricitante. Riporta LesViolets.com - portale da sempre vicino alle vicende di casa Tolosa - che negli ultimi giorni ci sono stati dei dialoghi tra il Milan ed il club francese: si sta prendendo seriamente in considerazione la possibilità di interrompere il prestito di Odogu già a gennaio, per poi trovare una soluzione - sempre in prestito - che gli permetta di giocare con regolarità.