Como a San Siro senza Chalobah e Diao, Fabregas: "Non mi prendo il rischio di forzare"

Trevoh Chalobah e Assane Diao non sarà della partita con l'Inter. Mister Cesc Fabregas, intervenuto in conferenza stampa, ha annunciato l'assenza del difensore e dell'attaccante per infortunio.

La risposta di Fabregas su Chalobah e Diao

"Abbiamo provato fino ad oggi per Chalobah. Forzandolo potrebbe giocare 5-6 minuti ma non mi prendo il rischio. Ci sono due settimane per prepararlo per Cagliari. Mancano 38-40 partite se facciamo bene fino a fine stagione. Diao? Nemmeno".

Come arriva il Como al big match con l'Inter

Archiviata la scorpacciata di gol in Champions League, il Como ha un’ultima fatica prima della sosta nazionali: lo scontro diretto con l’Inter. L’undici in campo al Meazza con Butez tra i pali e la coppia intoccabile Ramon-Kempf in difesa vedrà un cambiamento sulle fasce: dentro Kaiki, fuori Valle a sinistra. Couto sull’out opposto. In mediana pochi dubbi con Milla-Perrone dall’inizio, così da lasciare Da Cunha alto a destra, Baturina al rientro a sinistra e Nico Paz alle spalle di Douvikas. Occhio però alla possibile sorpresa falso 9, che Cesc Fabregas ha utilizzato contro certe big. In tal caso fuori Douvikas, il 10 argentino si alzerebbe e Liberali in più dentro.