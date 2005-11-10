Virtus Entella, Chiappella: "Il Modena ha un potenziale offensivo enorme"

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida con il Modena:

Che settimana è stata dopo la sconfitta con la Sampdoria? Su cosa avete lavorato?

"È giusto che dopo una sconfitta prevalgano delusione e dispiacere per il risultato, ma soprattutto per come abbiamo gestito i minuti successivi al gol. Ho percepito una squadra poco lucida, che ha reagito più con rabbia che con equilibrio e gioco.

Su questo abbiamo lavorato, perché l'Entella in questa prima parte di stagione ha disputato ottime partite e deve mantenere la capacità di lavorare da squadra in entrambe le fasi. Questo è un aspetto che è un po' mancato e abbiamo cercato di ritrovare la migliore Entella possibile in vista della prossima partita."

Il Modena è secondo in classifica e continua a crescere. Che avversario ti aspetti?

"È una fotografia corretta di una società in continua crescita. Belotti è un grandissimo giocatore, che si aggiunge a tanti altri elementi di valore, ma non mi soffermerei soltanto su di lui. Affrontiamo una squadra che, per numeri e qualità del gioco, ha un potenziale offensivo enorme.

La classifica che occupa è meritata e ci aspetta una partita molto complicata, nella quale servirà la migliore Entella. Dovremo essere bravi dal punto di vista difensivo, ma anche avere la forza e la capacità di proporci e trovare le giuste soluzioni per metterli in difficoltà."

In difesa mancheranno ancora Parodi e Alborghetti. Potresti cambiare qualcosa?

"Quella di Marassi è stata una delle serate più negative, ma dobbiamo anche considerare che da inizio anno abbiamo perso giocatori importanti in diverse fasi del campionato, riuscendo però a recuperare altri elementi.

Quello che mi dà serenità è poter contare su un gruppo più ampio e numeroso. Questi ragazzi si sono sempre fatti trovare pronti: non sono mai mancati lo spirito e la compattezza della squadra. Le assenze ci sono, come per tutti, e quando c'è una fase di sofferenza bisogna saperla attraversare e poi riproporsi."

Avrai dubbi sulla formazione fino all'ultimo anche per la gara di domani?

"Abbiamo meno dubbi perché, come hai detto tu, ci sono giocatori infortunati che non recupereranno. Restano però alcuni ballottaggi nelle zone in cui abbiamo più giocatori a disposizione, ed è un vantaggio.

Mi riferisco soprattutto all'attacco, dove Cuppone rientrerà sicuramente nell'undici titolare. Poi decideremo all'ultimo chi, tra Corona e Tirelli, sarà il suo partner. Sono situazioni piacevoli da avere, perché alimentano la competitività e l'entusiasmo che i ragazzi mettono in campo ogni settimana."