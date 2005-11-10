Pisa-Sudtirol 2-2, le pagelle: Tramoni fa, Confente disfa. Bene Burnete

Il Pisa fa e disfa e si fa rimontare per ben due volte da un energico Sudtirol che non si dà per vinto e strappa via un pareggio prezioso che alimenta la classifica degli altoatesini. L'astinenza dai successi si prolunga ma per quanto visto in campo Possanzini può essere soddisfatto, al contrario l'amico e collega Bianco che rimprovera i suoi per le lacune difensive.

LE PAGELLE DEL PISA



Confente 5 – Gravi responsabilità in occasione del primo pareggio del Sudtirol. La comunicazione con Pittarello proprio non funziona.

Calabresi 6 – Fa il suo, facendo guardia nel suo lato di campo. Dal 65’ Caracciolo 6 – Prosegue sulla falsariga del compagno sostituito.

Primasso 6.5 – Salva una rete che sembrava fatta su Burnete, poi ci mette il suo anche in area avversaria aiutando col blocco a favorire il momentaneo 2-1 di Leris. Dall’82 Rao SV.

Angori 5.5 – impreciso in alcune situazioni, avrebbe potuto fare di meglio.

Marras 6 – Ha gli strappi giusti per poter impensierire chiunque ma deve diventare più concreto.

Loyola 5.5 - Pensa più che altro a contenere, talvolta sbagliando qualcosa. In sofferenza su Lopes, che lo costringe a spendere il cartellino giallo che ne compromette la partita. Dal 46’ Piccinini 6 – Dà il suo contributo in mezzo al campo.

Correia 6 – La sua energia a centrocampo dà un aiuto.

Leris 6.5 – Non perfetto nel 2-2, la sponda di Mixtur lo mette probabilmente fuori causa ma la marcatura non è delle migliori, molto meglio in area avversaria: ottimo il colpo di testa che vale il 2-1. Ha anche il merito di strappare a Molina il pallone che porta all’iniziale vantaggio.

Tramoni 7.5 – Ispiratissimo. Si prende la scena con un goal da vedere e rivedere e condisce il pomeriggio con l’assist per Leris.

Moreo 5.5 – Si vede poco, fa più lavoro sporco che altro. Dal 65’ Petagna 6 – Entra e mostra cose positive, incluso un assist di fino per Marras.

Pittarello 5 – Pomeriggio no. Non s’intende con Confente in occasione del primo pareggio ospite e, in generale, non brilla. Nervoso, prende anche un’ammonizione per proteste. Dal 75’ Bozhinov SV.

Allenatore: Bianco 5.5 – La squadra esce tra i fischi del pubblico evidentemente scontento. Due volte in vantaggio, due volte recuperati.

LE PAGELLE DEL SUDTIROL



Plizzari 6 – Si fa apprezzare per qualche uscita con i tempi giusti, può poco o nulla sulle due reti incassate.

Giorgini 6 - Energico e pimpante, non fa mancare il suo apporto alla causa.

Stivanello 6 – Pomeriggio dove fa il suo dovere al centro del reparto.

Stabile 5.5 – Tramoni ha un altro passo e lo mette in netta difficoltà in occasione dell’1-0.

Lopes 6.5 – Il Pisa fatica a contenerlo e sulla fascia si esalta. Migliorando su alcune scelte può diventare un fattore ancora più importante. Dal 69’ Brik 6 – Fa il suo, senza strafare.

Rispoli 6 – Un po’ il geometra del centrocampo altoatesino. Va vicino al goal al termine di una bella azione corale. Dall’81’ Zeroli SV.

Tronchin 6 – C’è ma non si vede, tanto lavoro oscuro al servizio dei compagni.

Molina 5.5 – Ha le sue responsabilità nel perdere il pallone sull’1-0, ma sono decisamente molti più i meriti di Tramoni, e si fa anticipare da Leris sul 2-1; si riscatta propiziando il 2-2.

Vasic 6.5 – croce e delizia. Prima doppietta in Serie B nella giornata dove guadagna un cartellino rosso. Opportunista in area di rigore avversaria, ingenuo quando colpisce Leris.

Burnete 6.5 – Un autentico lottatore e costante spina nel fianco, la sua duttilità mette in apprensione il Pisa. Dall’89 S. Davi SV.

Okoro 5.5 – Pronti e via viene ammonito. Là davanti fa la lotta, senza farsi vedere troppo. Dal 70’ Mixtur 6.5 – Benissimo con la sponda che libera Vasic per il 2-2. Crea scompiglio.

Allenatore: Possanzini 6.5 – Probabilmente l’unica pecca è aver tolto troppo presto dal campo Lopes, pur essendo una scelta comprensibile considerato quanto speso dall’esterno. Non perde mai la testa e ragiona su ogni mossa.