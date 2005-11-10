Pisa e un tabù chiamato SudTirol: mai battuto nei precedenti all’Arena Garibaldi

Il Pisa domani pomeriggio affronterà in casa un SudTirol in una sfida che ha il sapore di scontro diretto visto che i due club sono separati da un solo punto in classifica (15 i nerazzurri, 14 i biancorossi) seppur partiti con prospettive diverse: i toscani, freschi di retrocessione, infatti puntavano alla lotta per uno dei primi due posti in classifica, mentre gli altoatesini, reduci da una rivoluzione estiva, si candidavano a un posto nei play off con la voglia di stupire.

Tabù SudTirol per il Pisa in casa

Al di là della classifica attuale, che dopo dieci giornate lascia il tempo che trova, Il Pisa sabato sarà chiamato a cancellare quello che è un vero e proprio tabù: nei tre precedenti all’Arena Garibaldi infatti la squadra oggi allenata da Paolo Bianco non è mai riuscita a battere i rivali sudtirolesi con il bilancio che recita: due pareggi e una sconfitta. La storia fra le due squadre è piuttosto recente e inizia nel 2023: il primo confronto, nel febbraio di quell’anno, finì con il successo degli avversari grazie a una rete di Belardinelli. Nella stagione successiva lo scontro fra le due squadre andrò in scena a maggio e terminò con un 2-2 firmato da Bonfanti e Moreo per i toscani e Molina e Odogwu per gli altoatesini. Nella stagione della promozione dei toscani la sfida fu ancora più scoppiettante con un 3-3 che vide il SudTirol andare avanti per due volte prima di essere raggiunto allo scadere dal difensore Rus.

I precedenti all’Arena Garibaldi-Cetilar Arena in Serie B fra Pisa e SudTirol

04/02/2023 – 23ª giornata

Pisa – SudTirol 0-1

11° Belardinelli

05/05/2024 – 37ª giornata

Pisa – SudTirol 2-

44° Bonfanti (P), 53° Molina (S), 69° rig. Odogwu (S), 74° Moreo (P)

09/05/2025 – 38ª giornata

Pisa – SudTirol 3-3 (22° Mallamo,

22' Mallamo (S), 37' rig. Gori (S), 39' Lind (P), 68' Pietrangeli (S), 78' Sernicola (P), 90'+3' Rus (P)