Lecce, Di Francesco: "Coulibaly non al top. Geubbels in gruppo ma difficilmente giocherà dal 1'"

Nel girono di vigilai della sfida contro il Torino, in programma domani pomeriggio a partire dalle 15:00, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco è intervenuto in conferenza stampa e ha dato qualche indizio di formazione. Queste le sue parole, iniziando dallo stato di forma di Coulibaly: "Si è allenato oggi con la squadra, forse non ha la condizione ottimale ma valuterò se schierarlo o meno dall'inizio o meno. Valuterò se schierare dall'inizio anche Gaspar, ha commesso un'ingenuità importante ma abbiamo bisogno di tutti. Bisogna entrare in campo con concentrazione altissima".

Sta pensando a una difesa a tre?

"Non so quello che schiererò, non voglio dare vantaggi a nessuno. Conta il risultato e dobbiamo legarci al risultato, voglio la massima attenzione. Abbiamo condiviso tante problematiche coi ragazzi, veniamo da una settimana che ci ha fatto riflettere. Dobbiamo avere grande applicazione nella prima mezz'ora, dove siamo una delle squadre che ha subito di più in questo campionato".

Dubbi al centro dell'attacco?

"In questa partita non ho dubbi, so chi devo far giocare. Geubbels oggi ha fatto una parte dell'allenamento con la squadra, sarà a disposizione ma difficilmente giocherà dal primo minuto. Il fatto che i nostri attaccanti non hanno ancora fatto gol incide sul risultato, è importante concretizzare. Rispetto allo scorso anno creiamo di più ma dobbiamo concretizzare maggiormente, non possiamo pensare di risolverla solo su calcio piazzato".

Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali.