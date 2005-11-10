Leonardo Semplici è uno di quegli allenatori che è arrivato in cima partendo dalla gavetta, quella vera. Tanto da abbinare per anni la professione a un altro lavoro per guadagnarsi da vivere. Sei campionati vinti, dall'Eccellenza alla Serie B, compresa l'estinta C2. Ed è arrivato a misurarsi col gotha del calcio, sfidando le grandi e anche battendole. Oggi il tecnico si racconta a Tuttomercatoweb per la rubrica: "Parola di mister".

Hai vissuto il calcio da calciatore e poi da allenatore. Come stai vivendo questo momento lontano dalla panchina?

"La sto vivendo male, perché quando fai questo mestiere e hai vissuto un percorso ricco di esperienze straordinarie e soddisfazioni, ma anche di delusioni, stare fuori non è semplice. Ci sono state situazioni che non sono andate come avrei voluto. Quando subentri, per esempio, non è mai facile intervenire in una squadra nella quale non hai scelto tu i giocatori".

In queste situazioni come occupa il tempo?

"Continuo ad andare a vedere le partite, osservo i colleghi, mi aggiorno e studio. Bisogna essere preparati e pronti. Quotidianamente cerco di seguire soprattutto la Serie B e la Serie A, ma anche il calcio dilettantistico. Mi piace andare a vedere le partite dei dilettanti, perché da tutti c'è sempre qualcosa da imparare: puoi trovare spunti interessanti anche da allenatori meno conosciuti".

Può essere anche un'occasione per disintossicarsi dalle pressioni della partita

"Vero. Però l'adrenalina della domenica mi manca. Si dice che il mestiere dell'allenatore sia bello dal martedì al sabato, ma alla fine è proprio l'adrenalina della partita che ti fa appassionare a questo lavoro e a questo ambiente. È quella sensazione che ti permette di andare avanti e continuare a coltivare un percorso che mi ha portato a raggiungere obiettivi che, all'inizio, ritenevo impensabili".

Lei ha sempre detto di aver vissuto due vite. Perché ha avuto una fase della vita in cui aveva un lavoro al di fuori del calcio

"Mio padre aveva un'agenzia di rappresentanza e quando avevo 24 anni ho cominciato a lavorare con lui. Parallelamente avevo un altro lavoro. Mio padre aveva un'agenzia di rappresentanza e, a un certo punto, quando avevo 24 anni, ho cominciato a lavorare con lui. Mi occupavo di pelletteria, giravo per la Toscana, soprattutto nella zona di Empoli e dintorni. È stata un'esperienza molto formativa anche dal punto di vista caratteriale, cosa che ho poi trasferito nella mia professione".

In pratica Lei si vedeva già lontano dal calcio

"Ero un giocatore di personalità, mi piaceva più parlare che correre. Probabilmente avevo una predisposizione naturale ad allenare ed ero portato inconsapevolmente a fare questo mestiere. Eppure non avevo mai immaginato che sarebbe diventata la mia professione. E se ora lo è devo molto ai miei genitori, soprattutto a mio padre che mi ha permesso di tenere sempre la finestra del calcio aperta nonostante stessi già lavorando con lui".

Come si è ritrovato ad allenare?

"Ero a Grosseto in Serie C, ci furono delle incomprensioni e il mio percorso si interruppe. Tornai a San Gimignano ma non potei essere tesserato avendo rescisso il contratto in precedenza anche col Poggibonsi. A quel punto dovetti stare fermo, però il presidente che evidentemente era stato colpito dalla mia personalità mi propose di allenare la squadra, che non stava allenando bene. Pensi che non volevo farlo, non ci avevo mai pensato. E infatti rifiutai una prima volta. È stato bravo a insistere e a convincermi, ho provato per due settimane e le cose andavano benissimo. Ci ho preso gusto".

I casi della vita

"Vero, perché mi appassionai a qualcosa che non avrei mai pensato di fare. A San Gimignano capii che potevo intraprendere quella strada e decisi di prendere il patentino".

Lei è fra gli allenatori venuti dal basso, senza un curriculum da grande calciatore. Ha percepito dei pregiudizi?

"Sì, senza dubbio lo percepisci. Chiaro che se hai avuto una carriera ad alti livelli qualche vantaggio che hai, mentre io ho dovuto iniziare dall'Eccellenza, peraltro mentre avevo un altro lavoro. Però sono arrivato fino alla Serie A e mantenendo la categoria, ho sempre cercato di migliorarmi. Sono stato fortunato ma credo anche bravo e penso di essermi guadagnato il mio posto a certi livelli. Togliendomi delle soddisfazioni che non mi sarei mai immaginato. Del resto, quando cominci non puoi mai sapere dove arriverai".

Figline è stato il punto di svolta, nel quale ha allenato gente come Enrico Chiesa e Anselmo Robbiati

"Tappa fondamentale, anche perché arrivò la Panchina d'Oro di Serie C e cominciai a dedicarmi esclusivamente all'allenamento. Fino a quel momento avevo continuato ad abbinare il calcio al lavoro con mio padre. Anche quando ero in C2, grazie alla sua disponibilità, riuscivo a conciliare le due attività, andando comunque dai clienti".

E arriva anche un riconoscimento non da poco: i complimenti di José Mourinho

"Fu uno dei primi a venire a farmi i complimenti per la Panchina d'Oro. Mi sorprese molto. Parliamo di un allenatore che in quel momento era considerato il migliore al mondo e che si presentò personalmente per congratularsi con me. Da non credere".

Ad Arezzo il primo scontro con una realtà diversa da quella conosciuta

"Lì ho capito meglio come funzionava il calcio, soprattutto il rapporto tra allenatore, direttore sportivo e società. Ci furono alcune discussioni e fui esonerato nonostante fossimo terzi in classifica. Poi mi richiamarono e rientrai in corsa nei playoff. Perdemmo la semifinale d'andata e fui nuovamente esonerato. A un certo punto mi chiesi: «Siamo su Scherzi a parte?».

C'è stato un momento in cui si è detto: forse è meglio che torni a fare l'agente di commercio?

"Sì, a Pisa. Dieci giornate, fui nuovamente esonerato. Pensavo di tornare al mio precedente lavoro. Ero abbattuto".

Provvidenziale la chiamata di Corvino a Firenze

"La Fiorentina giocava sempre la prima amichevole della seconda parte del ritiro contro il Figline. E ogni anno ci ritrovava in una categoria superiore, ogni anno facevano più fatica a batterci. Devo aver fatto una buona impressione al direttore e per me fu la realizzazione di un piccolo sogno, essendo tifoso della Fiorentina fin dai tempi di Antognoni. Mi affidarono la Primavera, esperienza che si è rivelata fondamentale per il mio percorso successivo perché lavorare con i giovani significa imparare ad aspettarli, comprenderne i tempi di crescita e valorizzarli".

Si è scontrato anche con la realtà televisiva: quella Fiorentina era protagonista del reality "Calciatori - Giovani speranze". Com'è stato gestire quella pressione mediatica?

"All'inizio non fu semplice, sia per me sia per i ragazzi. Il fatto di essere sempre microfonato, durante gli allenamenti e nel pre-gara, mi ha aiutato a crescere e a prestare ancora più attenzione a quello che dicevo. Era importante anche sotto il profilo educativo. Ci Ovunque andavamo trovavamo tantissimo pubblico: ci aspettavano per gli autografi, per conoscerci. Per i ragazzi la gestione di quella popolarità non era sempre semplice, perché si ritrovavano improvvisamente investiti da un'esposizione mediatica importante".

Facile per un ragazzo montarsi la testa

"Alcuni erano diventati veri e propri personaggi e qualcuno aveva anche comportamenti un po' sopra le righe. In certe circostanze, però, riuscivamo a capire il momento e a intervenire grazie anche all'aiuto della società. Quando serviva essere più incisivi, arrivavo persino a far uscire le telecamere. Anche questa esperienza mi ha insegnato molto nella gestione del gruppo".

Alcuni dei ragazzi che ha allenato hanno raggiunto la Nazionale. Nel caso di Bernardeschi pure vinto l'Europeo

"Incontrare Bernardeschi e Mancini in Nazionale mi ha riempito d'orgoglio. Ma penso anche a giocatori come Lazzari, Petagna, Meret e Vicario: mi auguro di averli aiutati, almeno in parte, nel loro percorso di crescita".

Un percorso durato tre anni a Firenze

"Sembrava dovessi diventare allenatore di una squadra satellite della Fiorentina e nel frattempo rifiutai delle proposte. Poi le cose sono andate diversamente e non se n'è fatto nulla ma la famiglia Della Valle fece una cosa che non dimentico: decise di lasciarmi sotto contratto, continuando a pagarmi anche mentre ero a casa, in attesa che trovassi una nuova squadra. Si comportarono da veri signori".

La squadra è la SPAL ed è la svolta per Lei e per il club

"Sicuramente è stata una delle esperienze più importanti. Ho vinto la C, sono stato premiato come miglior allenatore della categoria, ho vinto la B nonostante avessimo il 18° monte ingaggi e ci davano già per retrocessi. E ho vinto la Panchina d'Oro. E poi la Serie A e le due salvezze. Ricordo il lancio di alcuni giocatori e le affermazioni di altri. Mi legano tantissime cose a Ferrara e alla tifoseria. Ho grande riconoscenza nei confronti della famiglia Colombarini, del presidente Mattioli e del direttore Davide Vagnati, che mi scelse e volle fortemente alla SPAL. Arrivai che allo stadio c'erano circa 1.500 persone e me ne andai con 15.000 spettatori. Si era creato un feeling particolare con la tifoseria, una passione straordinaria. Ancora oggi, quando torno in città sono accolto con grande affetto. Mi dispiace enormemente vedere come sia finita la storia della SPAL dopo pochi anni: quello che avevamo costruito meritava un epilogo diverso".

Dopo Ferrara, Cagliari. Che significato ha avuto allenare in Sardegna?

"La salvezza ottenuta a Cagliari è un risultato che ricordo con grande piacere e onore. Allenare quella squadra è stato bellissimo, quasi come allenare una piccola nazionale. Ho ricevuto tantissimi riconoscimenti da parte dei sardi, anche da persone che vivono all'estero. La riconoscenza che ho trovato in Sardegna è qualcosa di impensabile, soprattutto considerando che la mia esperienza lì è durata soltanto sei mesi".

Meno fortunata l'esperienza allo Spezia

"Lo Spezia era una squadra in difficoltà e durante il mio percorso sono mancati alcuni calciatori importanti. Holm, per esempio, non l'ho mai avuto a disposizione. Eravamo riusciti a raggiungere la salvezza sul campo, poi venne introdotto lo spareggio e purtroppo lo perdemmo. È un aspetto che mi ha segnato molto, perché ha condizionato il percorso dello Spezia ma anche il mio".

Anche con la Samp non è andata come sperato

Mi avevano avvertito delle difficoltà che la società stava attraversando, mi avevano sconsigliato di accettare. Ma avevo voglia di rientrare e come potevo dire di no alla Samp, anche se in B? Sono rammaricato e dispiaciuto per non essere riuscito a raddrizzare la situazione. Quando accetti una sfida, lo fai sempre con la convinzione di poter incidere e cambiare le cose. Purtroppo non sempre ci riesci".

Dove si vede in futuro?

"Mi auguro che prossimamente ci sia una società disposta ad affidarmi una squadra con un obiettivo chiaro, nella quale possa lavorare per valorizzare i giocatori e raggiungere il risultato prefissato. La voglia di tornare in panchina è tanta. Sono pronto e continuo a studiare per farmi trovare preparato".

L'estero l'affascina?

"È un'eventualità che prenderei in considerazione. Pensi che sto studiando l'inglese. Ci sono state alcune situazioni, ma per motivi diversi, a volte da parte mia e altre da parte delle società, non siamo riusciti a concretizzarle".

In questi anni il calcio è cambiato molto anche dal punto di vista tattico. Si sente legato a un particolare sistema di gioco?

"No, dipende sempre dai giocatori che hai a disposizione. Alla SPAL avevo una squadra con caratteristiche adatte alla difesa a tre e abbiamo lavorato in quel modo. Il grande pubblico mi ha conosciuto soprattutto attraverso le esperienze alla SPAL e a Cagliari, dove utilizzavo il 3-5-2. Ma ho giocato anche con la difesa a quattro, sia con il 4-3-3 sia con il 4-2-3-1, come è successo allo Spezia. Non sono legato a un modulo in particolare. Rispetto le caratteristiche dei calciatori che ho a disposizione e, sulla base di quelle, cerco di costruire il sistema di gioco più adatto. Alla fine sono sempre i giocatori a determinare le scelte di un allenatore".