Reggiana-Frosinone 0-1, le pagelle: Koutsoupias ci mette lo zampino, Portanova sgobbone

© foto di Stefano Martini TuttoFrosinone
Oggi alle 17:07Serie B
Pietro Celeste

Risultato finale: Reggiana-Frosinone 0-1

REGGIANA

Motta 6 - Un paio di uscite coraggiose senza mai essere interpellato con parate complicate. Sul gol può farci poco.

Papetti 6 - Il duello con Kvernadze è dei più divertenti. Riesce a limitarlo e a murarlo una volta che si appresta al tiro.

Magnani 6 - Addirittura si lancia in avanti una volta sotto nel punteggio. Propositivo davanti, rude e attento dietro.

Libutti 6 - Fa il suo anche perchè dalle sue bande non sussiste alcun pericolo per cui l'oculatezza non è richiesta più di tanto. Dal 73' Marras 6,5 - Cambio offensivo che porta i suoi frutti. Il più insidioso mettendo in affanno costantemente l'assetto difensivo ciociaro, salvato dalla traversa.

Reinhart 6 - Una bella percussione centrale condita dall'assistenza a Girma. Un paio di break spasmodici anche nella ripresa con il Frosinone stanco.

Charlys 5,5 - Quantità ma poca qualità, deducibile dal possesso palla condotto dalla squadra ospite. Dal 73' Bertagnoli 6 - Rischia di pareggiare i conti nel finale, riempiendo l'area come non aveva fatto il suo predecessore.

Bonetti 6 - Un paio d'intercetti sulla propria mediana, leggendo i traccianti dei centrocampisti ciociari.

Bozzolan 6 - L'aggancio nel primo tempo vale da solo il prezzo del biglietto. Corre e inserisce al centro un paio di palloni insidiosi, in cui non manca la zampata di qualcuno. Dal 81' Rover s.v.

Girma 6 - Maltrattato da Monterisi a più riprese finisce per chiedere il cambio anticipato poco prima dell'intervallo, avendo tempo anche per impensierire Palmisani. Dal 38' Gondo 6 - Entra senza nemmeno scaldarsi, utilizza i primi minuti per farlo per poi uscire fuori nel secondo tempo.

Portanova 6 - Nel primo tempo è il migliore dei suoi. Sgobba e ha la forza di avviare le ripartenze. Nella ripresa cala, complice la stanchezza dispensata nel primo. Dal 81' Lambourde s.v.

Tavsan 6 - Qualche bella verticalizzazione dopo la riconquista della palla. Subisce falli spalli alla porta, spesso leitmotiv della sua partita.

Lorenzo Sibilano 6 - Sostituisce Dionigi sotto sue indicazioni. Sconfitto sì, ma la prestazione dei suoi lascia presagire a un seguito di campionato interessante.

FROSINONE

Palmisani 6 - Inoperoso in termini di parate ardue, ma sempre in allerta per le numerose uscite e per il pressing dalle sue parti apportato dalla Reggiana nel finale.

A.Oyono 5,5 - Cambio tutto in famiglia. Alvini lo sostituisce dopo aver corso il rischio di rimanere in inferiorità numerica vista la sanzione sul gruppone. Dal 39' J.Oyono 6 - Chiamato all'attenti, risponde presente senza strafare, ma portandosi a casa la pagnotta.

Calvani 6 - Il reparto funziona e rischia soltanto nel finale. Nessuno sopra le righe, la solidità difensiva è data dall'intero pacchetto.

Monterisi 6 - Rischia più volte il giallo, poi estrattogli. Picchia duramente, ma con quella intelligenza che lo porta a giocare tutti i novanta minuti.

Marchizza 6 - Rientra in campo e tramuta in campo tutta l'esperienza a disposizione. Non va mai in difficoltà facendosi trovare sempre con la postura del corpo corretta. Dal 86' Cittadini s.v.

Calo 6,5 - Detta i tempi alla squadra, sapendo quando gestire e quando velocizzare. Scodella un pallone meraviglioso per il gol del compagno.

Koutsoupias 7 - Un gol, l'ennesimo, che può valere una stagione. Sblocca un incontro fin lì inchiodato grazie a un inserimento perfetto senza palla e un colpo soave di esterno destro.

Cichella 6 - Partita ordinata senza grossi appunti. Fa parte delle manovre avvolgenti dei suoi. Dal 75' Raimondo s.v.

Ghedjemis 5,5 - Poco presente davanti, dietro non riesce a ripiegare come il compagno sul fronte opposto, patendo le sortite di Bozzolan.

Zilli 6 - Una partita scorbutica da dover affrontare. Una sponda aerea nel primo tempo a liberare Kvernadze e nulla più. Dal 86' Vergani s.v.

Kvernadze 6,5 - Ripiega tantissimo a dare una mano in fase di non possesso; nonostante questo è uno dei più incisivi nel primo tempo in fase offensiva. Dal 75' Corrado s.v.

Massimiliano Alvini 6,5 - Gara più difficile in un campionato dove nulla è dato per scontato. Se, però, il suo Frosinone detiene una striscia d'imbattibilità così lunga evidentemente il gioco sta premiando e la mano dell'allenatore è evidente.

