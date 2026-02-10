Reggiana-Mantova 1-0, le pagelle: Charlys lo fa bellissimo, Mancuso delude

REGGIANA-MANTOVA: IL RISULTATO FINALE

REGGIANA

Micai 6 - Il Mantova ha costruito sicuramente di più rispetto alla Reggiana, ma il portiere granata non è stato chiamato a fare alcun tipo di intervento super per salvare il risultato.

Papetti 6 - Bravo a ripiegare e contenere prima Buso e poi Ruocco, due degli uomini più in forma del Mantova.

Bonetti 6 - Partita senza troppe sbavature.

Rozzio 6.5 - Amministra e guida la difesa nel migliore dei modi, mantenendo sempre alta la percezione del pericolo tra i suoi soprattutto nei momenti più complicati della gara.

Tripaldelli 6.5 - Bene in fase di spinta quando chiamato in causa. Dal lato suo il Mantova non riesce mai a sfondare. Dal 90’ Bozzolan S.V.

Reinhart 5.5 - Impreciso non tanto in fase di costruzione ma di conduzione, visto che ha perso diversi palloni sanguinosi. Meglio in quella di ripiego. Dal 70’ Mendicino 6 - Ha portato sostanza in mezzo al campo, battagliando su ogni pallone.

Belardinelli 6 - Sciupa l’occasione del raddoppio ad inizio ripresa. Bene in base di ripiego. Dal 90’ Vallarelli S.V,

Charlys 7 - Il suo gol capolavoro ha deciso la gara. Prestazione di livello, sotto ogni punto di vista.

Libutti 6 - Soffre le scorribande del duo Goncalves-Buso, ma in qualche modo riesce a cavarsela.

Girma 6.5 - Non avrà segnato, ma la sua prestazione è comunque da premiare, soprattutto per la generosità che ci ha messo. Dal 70’ Gondo 6 - Entra e fa quello per il quale Rubinacci l’ha schierato: far respirare e salire la squadra al momento del bisogno.

Novakovich 5.5 - Nel primo tempo pensato più a vincere la partita personale contro l’arbitro che a fare la differenza. Meglio nella ripresa. Dal 90’ Fumagalli S.V.

Lorenzo Rubinacci 6 - Non ci poteva essere esordio migliore alla guida della Reggiana. Bravo a gestire la gara soprattutto con i cambi.

MANTOVA

Bardi 6.5 - Se il Mantova ha fino all’ultimo sperato nel pareggio è soprattutto merito suo.

Meroni 5.5 - Tiene botta alle sbracciate di Novakovich, tenendolo quasi sempre a distanza di sicurezza. Dal 77’ Muci 5 - Ingresso anonimo. Doveva portare imprevedibilità all’attacco biancorosso che invece è rimasto piatto.

Cella 5 - Contiene a dovere gli attacchi della Reggiana, ma nel finale di partita si fa sopraffare dal nervosismo prendendo un giallo che gli farà saltare la prossima partita.

Castellini 5 - Charlys fa un capolavoro, ma è troppo timido in uscita.

Dembelé 5.5 - Svolge il compitino, senza infamia e senza lode.

Trimboli 5.5 - È quello che più di tutti ci prova, soprattutto nel primo tempo.

Kouda 5 - Tanta imprecisione e poca fantasia.

Goncalves 6 - Spina nel fianco costante nella difesa della Reggiana. Dal 63’ Benaissa 5.5 - Ingresso positivo il suo, fatto di tanta corsa e spinta offensiva.

Bragantini 5 - Mai realmente in partita, anche perché dal lato suo il Mantova non ha praticamente mai attaccato. Dal 45’ Marras 6 - Entra bene e con voglia. Il gol sarebbe stato il premio per un’ottima prestazione, ma il VAR ha deciso diversamente.

Mensah 5 - Non si risparmia mai, ma questo incide sulla sua lucidità. Dal 45’ Mancuso 5 - Ingresso in campo deludente. Da un giocatore esperto come lui ci si aspettava tutto’altro.

Buso 5.5 - Meglio nel primo tempo. In ombra, come tutto il Mantova, nel secondo. Dal 63’ Ruocco 5.5 - Prova invano a creare qualcosa.

Francesco Modesto 5.5 - Una sconfitta che pesa in termini di classifica. Neanche con i cambi è riuscito a cambiare la partita.