Lazio, torna di moda Loftus-Cheek: è un pupillo di Sarri, ma serve una cessione importante

Le ambizioni di Maurizio Sarri continuano a mettere pressione alla dirigenza della Lazio. Come riportato da Il Messaggero, il tecnico biancoceleste avrebbe rilanciato una richiesta precisa in vista del prossimo mercato: l’arrivo di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, tornato improvvisamente di moda nelle strategie del club capitolino.

I rossoneri, eliminati dalla Coppa Italia proprio dalla Lazio, affronteranno una seconda parte di stagione con una sola competizione e stanno valutando una riduzione della rosa. Da qui la possibilità di cedere l’inglese, fin qui impiegato da Massimiliano Allegri per 478 minuti in campionato e 237 in Coppa. Proprio all’Olimpico è andato in scena un simbolico riabbraccio tra Sarri e Loftus-Cheek, che già avevano lavorato insieme al Chelsea, esperienza che aveva esaltato le doti del mediano.

La trattativa, però, si presenta tutt’altro che semplice. L’ingaggio del giocatore è considerato troppo elevato per i parametri biancocelesti e rappresenta il primo, grande ostacolo da superare. Inoltre, per aprire concretamente a un’operazione di questo livello, la Lazio dovrà prima completare una cessione importante: il nome indicato è quello di Matteo Guendouzi, il cui addio garantirebbe lo spazio economico necessario per provare l’affondo. Sarri spinge per un rinforzo di qualità, la società valuta possibilità e sostenibilità: l’ambizione c’è, la fattibilità resta tutta da verificare.