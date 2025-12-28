Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bologna, Italiano: "Siamo stati superficiali in qualche occasione. Rowe ha tanto da dare"

© foto di www.imagephotoagency.it
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 20:49Serie A
Lorenzo Di Benedetto

Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo al Dall'Ara: "Finisce in parità una partita bella e giocata a viso aperto dalle due squadre. Siamo stati superficiali in qualche occasione, poi abbiamo preso in mano la partita, la stavamo gestendo ma alla fine abbiamo pareggiato. Abbiamo fatto qualche errore di troppo anche in rifinitura. Questa è la mia analisi della partita. Potevamo raccogliere di più ma abbiamo affrontato una squadra pericolosa e in forma. Volevamo chiudere meglio il 2025 ma va bene così".

Europa League e Supercoppa pesano? Come sta Fabbian?
"Mi è piaciuto tantissimo Giovanni oggi e l'ho cambiato perché era molto stanco. Ha fatto 70 minuti di grande intensità, però davvero oggi mi è piaciuto tantissimo in riconquista si è buttato dentro ha vinto qualche duello importante. C'è da dire anche che tutti questi impegni alla fine, oltre al fatto di essere stanchi spesso, ti tolgono giocatori importanti eravamo senza Bernardeschi, Cambiaghi, Skoruschi, Freuler Egem squalificato è normale che cinque giocatori di questo calibro qua a noi per noi sono importanti, però chi oggi ha fatto questa prestazione mi lascia contento perché alla fine a gennaio avremo partite una dietro l'altra, praticamente otto partite in un mese, dove tutti tutti verranno coinvolti per forza. Tutti devono avere quei minuti che secondo me servono per fare prestazioni con questa intensità di questo livello, il nostro cammino continuerà".

Rowe sta migliorando molto.
"Sì. Nel momento in cui stava bene e stava iniziando a spiccare il volo si è fatto male con il Napoli, l'abbiamo tenuto purtroppo fuori quattro settimane e questo ha un po' rallentato tutto, però ha qualità, uno contro uno, ha spunto. Sono convinto che ha ancora tanto da mostrare. Anche i gol ce li ha perché ha conclusione da fuori e sa essere decisivo. Con più confidenza farà vedere veramente di che pasta è fatto, perché durante gli allenamenti ha giocate da calciatore di grande livello. Poi è uno che non ha non ha paura di niente, di puntare di tirare, quindi mi è piaciuto anche lui e sono contento, ma ripeto, noi abbiamo bisogno di vedere tante prestazioni come quelle di Fabbian, Rowe e anche Moro oggi mi è piaciuto. Pobega che continua a giocare, siamo un po' corti perché con squalifiche e infortuni stanno giocando sempre gli stessi, un po' di fatica si sta sentendo, però sono contento i ragazzi rispondono tutti presenti ogni volta vengono chiamati in causa. Dobbiamo dobbiamo continuare così".

Rispetto a qualche settimana fa siete migliorati.
"Siamo tornati, le prestazioni ci sono e la squadra è tornata quella che costruisce, che sviluppa, che crea. Ci sta mancando un po' la concretezza di Orsolini che da un bel po' non fa gol. Oggi ci ha provato 3/4 volte, ma non è riuscito a far gol come ai vecchi tempi. Ci sta mancando qualche finalizzazione, qualche rifinitura di qualità che un mesetto fa avevamo. Però è importante esserci e continuare a sviluppare come stiamo sviluppando. Con la lucidità, la freddezza e la concretezza possiamo anche riuscire a ottenere quello che avevamo ottenuto all'inizio fermo restando che abbiamo giocato contro una squadra forte secondo me molto pericolosa perché quelle occasioni che si è creato il Sassuolo oggi poteva veramente farci male. Concludo dicendo che è stata una bellissima partita giocata a viso aperto e mi fa piacere questo perché noi cerchiamo sempre di fare la partita per vincerla. Si può vincere, si può perdere però l'atteggiamento deve essere sempre questo".

