0 presenze con il CE Europa, ora l'addio al calcio: Salva Ferrer si opera all'anca, carriera finita

Il difensore Salva Ferrer, ex Spezia, ha annunciato che domani si sottoporrà a un intervento chirurgico all'anca, una decisione sofferta che segna inevitabilmente la fine della sua carriera agonistica. Dopo una traiettoria professionale lunga e ricca di soddisfazioni, il giocatore ha scelto di dare l'addio al calcio giocato, chiudendo un capitolo importante della sua vita proprio tra le fila del CE Europa.

Questo il comunicato del club catalano: "Con un curriculum di prestigio che vanta numerose presenze nei campionati italiani di Serie A e Serie B, Salva conclude un percorso caratterizzato da impegno, rigore e una profonda passione per questo sport. La sua vasta esperienza nel calcio d'élite lo ha reso un punto di riferimento fondamentale, capace di trasmettere valori importanti sia all'interno dello spogliatoio che all'esterno, guadagnandosi il rispetto di compagni e avversari.

Nonostante l'infortunio gli abbia impedito di scendere in campo in partite ufficiali con la maglia del club catalano, la dirigenza del CE Europa ha voluto esprimere un sincero ringraziamento per la sua professionalità e per il desiderio costante di tornare a competere. Il club gli ha rivolto i migliori auguri per il futuro, certo che la sua integrità e il suo carisma continueranno a guidarlo con successo anche al di fuori del rettangolo verde".