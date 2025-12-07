Sampdoria-Carrarese, i convocati di Calabro: out Salamon e Arena, torna Ruggeri

“Dal punto di vista fisico stanno tutti bene e tutti gli effettivi della nostra rosa saranno arruolabili per la partita di domenica. Sono soddisfatto del lavoro svolto dalla squadra in settimana: ci siamo allenati bene, lavorando con serietà e cercando di risolvere alcune situazioni, che andavano certamente aggiustate”, così il tecnico Antonio Calabro ha parlato in conferenza stampa alla viglia della trasferta in casa della Sampdoria facendo il punto della situazione.

Rispetto all’ultima gara mancherà Salamon in difesa dove però rientra Ruggeri. In avanti invece out Arena e dentro Accornero, mentre fra i pali Bencaster sostituisce Garofani. Questo l’elenco completo:

Portieri: Bleve, Bencaster, Fiorillo

Difensori: Calabrese, Illanes, Imperiale, Ruggeri, Oliana

Centrocampisti: Belloni, Bouah, Bozhanaj, Cicconi, Hasa, Melegoni, Parlanti, Schiavi, Zanon, Zuelli

Attaccanti: Abiuso, Accornero, Distefano, Finotto, Rubino, Sekulov, Torregrossa