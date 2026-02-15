Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, San Valentino di fuoco: goleada del Venezia che ora aspetta le inseguitrici

© foto di Federico Serra
Oggi alle 00:34
Alessandra Stefanelli

Un sabato e un San Valentino infuocati in Serie B. Riflettori puntati sul successo netto del Venezia, che travolge 4-0 il Cesena e consolida il primato a quota 53 punti. A segno Busio, Adorante, Hainaut e Lauberbach su rigore: una prova di forza che lancia un messaggio chiaro al campionato.

Risponde presente anche il Palermo che al 'Barbera supera 3-0 l'Entella grazie a Pohjanpalo, Ranocchia e Pierozzi. I rosanero salgono a 48 punti, agganciando momentaneamente il Monza. Successo interno pure per il Modena, che piega 2-0 la Carrarese con Massolin e Defrel nel recupero, portandosi a 40 punti e restando in piena corsa playoff.

Vittoria di misura per la Sampdoria: 1-0 al Padova con rigore di Brunori. Tre punti preziosi anche per il Catanzaro, che supera 2-0 il Mantova con Iemmello e Pontisso e sale a 41. Domenica il programma prosegue con sfide delicate: Bari-Sudtirol, Monza-Juve Stabia e Spezia-Frosinone alle 15, Empoli-Reggiana alle 17.15 e Avellino-Pescara alle 19.30. Classifica corta in zona playoff e salvezza ancora tutta da scrivere.

25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
Modena – Carrarese 2-0
33’ Massolin, 90’+1 Defrel
Palermo – Virtus Entella 3-0
4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi
Sampdoria – Padova 1-0
34’ rig. Brunori
Catanzaro – Mantova 2-0
5’ Iemmello, 39’ Pontisso
Cesena – Venezia 0-4
36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach

Domenica 15 febbraio 2026
Ore 15.00 - Bari – Sudtirol
Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia
Ore 15.00 - Spezia – Frosinone
Ore 17.15 - Empoli – Reggiana
Ore 19.30 - Avellino – Pescara

Classifica:
Venezia 53*
Frosinone 49
Monza 48
Palermo 48*
Catanzaro 41*
Modena 40*
Juve Stabia 38
Cesena 37*
SudTirol 30
Carrarese 30*
Padova 29*
Empoli 28
Avellino 28
Sampdoria 29*
Virtus Entella 25*
Reggiana 24
Mantova 23 *
Spezia 22
Bari 21
Pescara 15

* una partita in più

