Serie B, San Valentino di fuoco: goleada del Venezia che ora aspetta le inseguitrici

Un sabato e un San Valentino infuocati in Serie B. Riflettori puntati sul successo netto del Venezia, che travolge 4-0 il Cesena e consolida il primato a quota 53 punti. A segno Busio, Adorante, Hainaut e Lauberbach su rigore: una prova di forza che lancia un messaggio chiaro al campionato.

Risponde presente anche il Palermo che al 'Barbera supera 3-0 l'Entella grazie a Pohjanpalo, Ranocchia e Pierozzi. I rosanero salgono a 48 punti, agganciando momentaneamente il Monza. Successo interno pure per il Modena, che piega 2-0 la Carrarese con Massolin e Defrel nel recupero, portandosi a 40 punti e restando in piena corsa playoff.

Vittoria di misura per la Sampdoria: 1-0 al Padova con rigore di Brunori. Tre punti preziosi anche per il Catanzaro, che supera 2-0 il Mantova con Iemmello e Pontisso e sale a 41. Domenica il programma prosegue con sfide delicate: Bari-Sudtirol, Monza-Juve Stabia e Spezia-Frosinone alle 15, Empoli-Reggiana alle 17.15 e Avellino-Pescara alle 19.30. Classifica corta in zona playoff e salvezza ancora tutta da scrivere.

25ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio 2026

Modena – Carrarese 2-0

33’ Massolin, 90’+1 Defrel

Palermo – Virtus Entella 3-0

4’ Pohjanpalo, 41’ Ranocchia, 50’ Pierozzi

Sampdoria – Padova 1-0

34’ rig. Brunori

Catanzaro – Mantova 2-0

5’ Iemmello, 39’ Pontisso

Cesena – Venezia 0-4

36’ Busio, 45’+1’ Adorante, 62’ Hainut, 93’ rig. Lauberbach

Domenica 15 febbraio 2026

Ore 15.00 - Bari – Sudtirol

Ore 15.00 - Monza – Juve Stabia

Ore 15.00 - Spezia – Frosinone

Ore 17.15 - Empoli – Reggiana

Ore 19.30 - Avellino – Pescara

Classifica:

Venezia 53*

Frosinone 49

Monza 48

Palermo 48*

Catanzaro 41*

Modena 40*

Juve Stabia 38

Cesena 37*

SudTirol 30

Carrarese 30*

Padova 29*

Empoli 28

Avellino 28

Sampdoria 29*

Virtus Entella 25*

Reggiana 24

Mantova 23 *

Spezia 22

Bari 21

Pescara 15

* una partita in più