Sampdoria, è di nuovo notte fonda. La zona retrocessione ad un punto di distanza

I sei risultati utili consecutivi, ottenuti fra metà gennaio e metà febbraio, sono oramai un lontano ricordo. La Sampdoria è tornata nuovamente nel buio più profondo.

Con il ko di questo pomeriggio contro il Frosinone, la formazione di Angelo Gregucci (oggi assente in panchina per problemi di salute), ha raccolto tre sconfitte e un solo pareggio, in casa della Juve Stabia. Per un bilancio, in termini di gol, di 2 gol fatti e 8 subiti.

E la zona rossa, quella che riguarda playout così come la retrocessione diretta, è nuovamente lì. Ad un solo punto.

Perché se nel match delle 19:30 a Pescara il Bari, reduce da tre risultati utili consecutivi, dovesse fare bottino pieno, per i blucerchiati gli allarmi torneranno nuovamente a suonare.

E nel prossimo weekend al 'Ferraris' arriva il Venezia primo del campionato di Serie B...