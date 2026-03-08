Sampdoria, il ko senza storia di Frosinone porta il club al silenzio stampa
Dopo la pesante sconfitta per 3-0 rimediata dalla Sampdoria allo stadio Benito Stirpe contro il Frosinone, il club ligure ha scelto di non far intervenire alcun tesserato in sala stampa, optando per il silenzio. A riportare la notizia è TuttoFrosinone.
SERIE B - 29ª GIORNATA
Sabato 7 marzo
Avellino-Padova 1-0
90+2' Russo
Spezia-Monza 4-2
9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' e 90+3 Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli
Sudtirol-Virtus Entella 0-1
73' Marconi
Venezia-Reggiana 2-0
15’ Haps, 71’ Doumbia
Modena-Cesena 0-0
Catanzaro-Empoli 3-2
1' Elia (E), 15' Nasti (E), 56' e 63' Pittarello (C), 73' Cassandro (C)
Frosinone-Sampdoria 3-0
25' Fiori, 49' Raimondo, 65' Corrado
Mantova-Juve Stabia 2-0
21' Bragantini, 45+2' Mancuso
Domenica 8 marzo
Ore 17:15 - Carrarese-Palermo
Ore 19:30 - Pescara-Bari
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 63*
Monza 60*
Frosinone 58*
Palermo 54
Catanzaro 49*
Modena 44*
Juve Stabia 40*
Cesena 39*
Sudtirol 37*
Padova 34*
Avellino 33*
Carrarese 32
Empoli 31*
Virtus Entella 31*
Sampdoria 30*
Mantova 30*
Spezia 29*
Reggiana 29*
Bari 28
Pescara 22
* una gara in più