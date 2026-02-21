Sampdoria, Gregucci: "Dovremo far tesoro di questa gara"

Il tecnico della Sampdoria, Angelo Gregucci, ha parlato al termine della gara persa in rimonta: "Fa male, malissimo! Dopo un buon primo tempo abbiamo sbagliato la gestione del secondo. Quindi abbiamo aperto la partita, non dovevamo farlo. Abbiamo commesso degli errori che ci hanno costato il risultato".

Sul campionato: "La Serie B è un campionato difficile! Dovevamo fare meglio la seconda frazione, non è stato così e come detto abbiamo rimesso il risultato. Nel primo tempo c’erano anche situazioni dove potevamo cercare il raddoppio, avevamo creato i presupposti per essere pericolosi! Poi abbiamo preso il gol dell’1-1 e allargato le maglie, ci siamo esposti. Dovremo far tesoro di questa gara".

Sul prossimo passo: "C’è una partita, fra un po’ in settimana corta e dovremo cercare di radunare le idee, di compattarci e di fare meglio".