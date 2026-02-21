Samp, media da playoff. Il Secolo XIX in apertura: "Gregucci mette in guardia: 'Guai a parlare di playoff'"

"Gregucci mette in guardia: 'Guai a parlare di playoff'" si legge così nel taglio alto della prima pagina odierna a cura de Il Secolo XIX. Il riferimento è alla situzione della Sampdoria che con la media punti del girone di ritorno sta tenendo un ritmo 'da playoff'. L'allenatore dei blucerchiati, alla vigilia della sfida contro il Mantova, ha però specificato che pur essendo un momento positivo è importante non guardare né troppo avanti né troppo indietro in classifica, ma focalizzarsi sul dare continuità a quanto fatto finora.