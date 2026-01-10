Serie B, 19ª giornata: Juve Stabia-Pescara 0-1 al 45'. Decide la rete di Olzer
Finisce il primo tempo di Juve Stabia-Pescara, match delle 17:15 valido per la 19ª giornata del campionato di Serie B. Al 45' sono gli abruzzesi ad essere in vantaggio grazie alla rete di Olzer al 35'. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 19ª GIORNATA
Avellino-Sampdoria 2-1
32' Palumbo (A), 51' Tutino (A), 85'rig. Coda (S)
Carrarese-Bari 1-0
50' Abiuso
Frosinone-Catanzaro 2-0
81' Monterisi, 90'+8 Ghedjemis
Reggiana-Venezia 1-3
21' Adorante (V), 34'rig, Yeboah (V), 39' Girma (R), 57' Svoboda (V)
Sudtirol-Spezia 2-1
31' Vlahovic (Sp), 34' Pecorino (Su), 51' Kofler (Su)
Virtus Entella-Monza 1-0
84'rig. Franzoni
In corso
Juve Stabia-Pescara 0-1
35' Olzer
Sabato 10 Gennaio 2026
Ore 19.30 - Cesena-Empoli
Domenica 11 Gennaio 2026
Ore 15.00 - Mantova-Palermo
Ore 17.15 - Padova-Modena